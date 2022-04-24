23 апреля, в ночь на Пасху Ставрополье осветил Благодатный огонь из Иерусалима. Частным рейсом на самолете огонь был доставлен в международный аэропорт «Ставрополь» имени А. В. Суворова.

Александр Погожев ИА REGNUM Аэропорт Ставрополя им. А. В. Суворова

Александр Погожев ИА REGNUM Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима

Александр Погожев ИА REGNUM Аэропорт Ставрополя им. А. В. Суворова

Александр Погожев ИА REGNUM Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима

Александр Погожев ИА REGNUM Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима

Александр Погожев ИА REGNUM Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима

Александр Погожев ИА REGNUM Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима

Александр Погожев ИА REGNUM Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима

Александр Погожев ИА REGNUM Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Сысоев

Александр Погожев ИА REGNUM Мэр г. Невинномысск Михаил Миненков

Огонь встретил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор региона, казаки, чиновники и главы городов и поселений.

Александр Погожев ИА REGNUM Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем

Александр Погожев ИА REGNUM Благодатный огонь

Александр Погожев ИА REGNUM Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви, Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем

Александр Погожев ИА REGNUM Встречающие зажигают свечи от благодатного огня

Александр Погожев ИА REGNUM Встречающие зажигают свечи от благодатного огня

Александр Погожев ИА REGNUM Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем

Александр Погожев ИА REGNUM Встречающие зажигают свечи от благодатного огня

Митрополит Кирилл благословил присутствующих, православные христиане зажгли от священного огня свои лампадки и устремились распространить благодать, сошедшую из Кувуклии — храма Гроба Господня.

Александр Погожев ИА REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров зажигает лампаду от благодатного огня

«Я очень хочу, чтобы это огонь, коснувшийся нашей земли, дал нашему воинству веру! Мы все нервничаем и переживаем из-за того, что сейчас происходит, но мы верим в свою страну, верим в Россию, верим в своего президента. Я бы очень хотел, чтобы этот благодатный огонь, который коснулся земли Ставрополья, каждому дал большую надежду», — сказал Владимир Владимиров, глава Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Благодатный огонь

Александр Погожев ИА REGNUM Встречающие зажигают свечи от благодатного огня

Александр Погожев ИА REGNUM Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем

Александр Погожев ИА REGNUM Встречающие зажигают свечи от благодатного огня

Александр Погожев ИА REGNUM Встречающие зажигают свечи от благодатного огня

Александр Погожев ИА REGNUM Корзина с куличами

Далее огонь доставили в храмы региона и отвезли в соседние республики.