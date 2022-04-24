В предверии Пасхи корреспондент ИА REGNUM изучил цены на пасхальные продукты в сетевых магазинах Подмосковья: «Магнит», «Пятерочка», «Глобус».

В магазине «Магнит» куличи продаются со скидкой: 280 грамм — 200 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Магнит»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кулич в магазине «Магнит»

Сметана: 315 грамм — от 80−90 рублей и 180 грамм — от 50−60 рублей, молоко пастеризованное, 3−6% диапазон жирности, объемом в 930 мл стоимостью 65−105 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Магнит»

Десяток яиц категории С0 стоимостью от 82 до 129 рублей. Мука упаковка 2 кг. в/с — 73−119 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Магнит»

Масло 82,5% в упаковке весом 180−200 грамм — от 184−229 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Магнит»

В магазине сети «Пятёрочка». Куличи продаются стоимостью от 310 рублей за 500 грамм.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куличи. Магазин сети «Пятерочка»

Молоко от 900−930 мл от 90−100 рублей. Творог 5% жирности 500 грамм — 233 рубля, творог 9% жирности за упаковку в 750 грамм — 314 рублей.

Сметана 300−320 грамм 15% — от 60 рублей, по скидке 20% — от 86−114 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Пятерочка»

Десяток яиц С2 — 69 рублей, С1 — 76 рублей, С0 — от 82 рублей.

Сахар, килограмм — от 76 рублей. Мука в/с за один килограмм — стоимость от 55 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Пятерочка»

Ассортимент магазинов «Пятёрочка» и «Магнит» очень похож в разнообразии марок производителей.

В магазине сети «Глобус» есть свое производство хлебобулочных изделий, в том числе выпекают и праздничные куличи. Покупатели приезжают за продуктами, чаще на автомобиле, что позволяет выбрать понравившийся товар, и тем самым заполнить корзину в зависимости от своих финансовых возможностей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Глобус»

Наибольший ассортимент куличей массой 350 и 500 грамм. На некоторые проставлена скидка, и можно купить кулич весом 350 грамм за 200 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Глобус»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Глобус»

Яйца десяток С2 — средняя цена 90 рублей, С1— средняя 110 рублей. На самой низкой полке выставлена марка «Я всех дешевле» — десяток яиц по 69 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Глобус»

В магазинах творог, молоко, масло и другие товары в ассортименте. Можно найти продукты разной жирности, разной фасовки и производителя. Чем больше площадь магазина, тем больше вариантов выбора, главное, уложиться в запланированную сумму покупки, что случается, на мой взгляд, далеко не всегда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Глобус»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети «Глобус»

Куличи можно приобрести и в других магазинах, и в кондитерских на заказ, где цены на порядок выше.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кондитерская на заказ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кондитерская на заказ