Великая суббота в Подмосковье — фоторепортаж
24 апреля 2022
Православные христиане в храмах Московской области в течение дня Великой субботы освящали пасхальные куличи, яйца и пасху. В этот же день происходит одно из главных чудес в Православии — схождение Благодатного огня в Иерусалиме.
В 2022 году Пасха празднуется 24 апреля. В храмах будут совершены праздничные богослужения, которые начнутся еще до полуночи.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Храм Преображения Господня в Балашихе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Освящение куличей, яиц и пасхи
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Освящение куличей, яиц и пасхи
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пасхальные сувениры детей воскресной школы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Освящение куличей, яиц и пасхи
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Освящение куличей, яиц и пасхи
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Освящение куличей, яиц и пасхи
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пасхальные яйца
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Освящение куличей, яиц и пасхи
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Освящение куличей, яиц и пасхи
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пасхальные сувениры детей воскресной школы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В Храме Преображения Господня
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В Храме Преображения Господня