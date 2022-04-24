Православные христиане в храмах Московской области в течение дня Великой субботы освящали пасхальные куличи, яйца и пасху. В этот же день происходит одно из главных чудес в Православии — схождение Благодатного огня в Иерусалиме.

В 2022 году Пасха празднуется 24 апреля. В храмах будут совершены праздничные богослужения, которые начнутся еще до полуночи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Преображения Господня в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освящение куличей, яиц и пасхи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освящение куличей, яиц и пасхи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пасхальные сувениры детей воскресной школы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освящение куличей, яиц и пасхи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освящение куличей, яиц и пасхи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освящение куличей, яиц и пасхи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пасхальные яйца

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освящение куличей, яиц и пасхи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освящение куличей, яиц и пасхи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пасхальные сувениры детей воскресной школы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В Храме Преображения Господня