Российская лапша вытеснит итальянскую пасту – фоторепортаж
Российская лапша вытесняет азиатские и итальянские аналоги. Одно небольшое производство способно обеспечить продуктом и ресторанное дело. Чем наша лапша привлекает потребителя, узнал корреспондент ИА REGNUM.
В ассортименте небольшого производства на Ставрополье — более 30 видов лапши. Сотрудники предприятия в месяц выпускают 6-7 тонн продукции. Москве пришёлся по вкусу весь ассортимент производимой лапши, в Краснодарском крае предпочитают лапшу с добавлением овощей и фруктов, в Ростовской области тяготеют к лапше с добавлением яиц и кукурузы. Продукция представлена и в Красноярском крае.
«В качестве импортозамещения мы открыты для рынка. В целом мы можем заменить лапшу даже для азиатских ресторанов. Это не линейное производство, некоторые нарезки мы осуществляем вручную. Лапша проходит все традиционные этапы производства. Сначала мы замешиваем тесто, потом оно немного отдыхает. Затем мы его нарезаем на тесторезках и уже дальше сушим в шкафу при необходимой температуре 18-20 часов. Это позволяет на 20% оставлять все полезные вещества овощных, фруктовых добавок. В зависимости от нарезки лапша варится 1-3 минуты», — говорит директор ООО «Каприз» — компании по производству крафтовой лапши по-домашнему — Галина Костукайло.
На субсидии от государства предприятие закупило сушильный шкаф российского производства. Новое оборудование позволило увеличить число рабочих мест. В ближайшее время ожидается поставка нового сушильного оборудования, которое позволит нарастить объем производства.
«При замешивании теста добавляем разные ингредиенты, в зависимости от вида лапши. Если яичная, то там мука, яйца, соль и вода. Добавляем лецитин, который полезен для иммунитета и краску бета-каротин, которая полезна для крови. В цветную лапшу идет шпинат, свекла, морковь, яблоко, в зависимости от наименования. Муку на производство закупаем высшего сорта у ставропольских производителей», — отмечает главный технолог производства Екатерина Шапоренко.