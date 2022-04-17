Очерки с фронта. Отвоеванный у нацистов завод им. Ильича в Мариуполе
17 апреля 2022
Фоторепортаж с территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и других районов, где оборонялись украинские силы из частей ВСУ и других силовых структур Украины.
В ход пошло всё — от армейских грузовиков, доставшихся укронацистам в наследство от СССР, советских автоматов и бомбоубежищ, состряпанных на украинских автозаводах броневиков, до обожаемых и почитаемых на Украине «артефактов высшей цивилизации» — снайперских винтовок и противотанковых гранатомётов европейского и американского производства.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича
Никита Третьяков ИА REGNUM
Военные и гражданские автомобили, уничтоженные на территории металлургического комбината имени Ильича
Никита Третьяков ИА REGNUM
«Пейзаж на поле битвы». Территория металлургического комбината имени Ильича
Никита Третьяков ИА REGNUM
Топливозаправщик ВСУ, брошенный в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Грузовики ГАЗ-66 украинских силовиков, брошенные на территории металлургического комбината имени Ильича
Никита Третьяков ИА REGNUM
Украинские бронеавтомобили, захваченные в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Украинские бронеавтомобили, захваченные в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Автомобильная техника ВСУ, захваченная в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
ЗИЛ-131 одной из частей ВСУ, уничтоженных в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Снайперская винтовка, состоявшая на вооружении украинских нацистов
Противотанковые гранатомёты британского и американского производства, захваченные нашими войсками в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Противотанковые гранатомёты британского и американского производства, захваченные в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Автоматы АК, АКМ и АК-74, отобранные у украинских нацистов в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Вход в одно из бомбоубежищ на территории завода им. Ильича
Никита Третьяков ИА REGNUM
Вход в бомбоубежище на заводе им. Ильича
Никита Третьяков ИА REGNUM
Бомбоубежище на заводе им. Ильича
Никита Третьяков ИА REGNUM
Оружие и боеприпасы из схрона украинских нацистов в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Знамя 503-го отдельного батальона «морьской пiхоты» ВМС Украины, захваченное в Мариуполе