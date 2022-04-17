Фоторепортаж с территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и других районов, где оборонялись украинские силы из частей ВСУ и других силовых структур Украины.

В ход пошло всё — от армейских грузовиков, доставшихся укронацистам в наследство от СССР, советских автоматов и бомбоубежищ, состряпанных на украинских автозаводах броневиков, до обожаемых и почитаемых на Украине «артефактов высшей цивилизации» — снайперских винтовок и противотанковых гранатомётов европейского и американского производства.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича

Никита Третьяков ИА REGNUM Военные и гражданские автомобили, уничтоженные на территории металлургического комбината имени Ильича

Никита Третьяков ИА REGNUM «Пейзаж на поле битвы». Территория металлургического комбината имени Ильича

Никита Третьяков ИА REGNUM Топливозаправщик ВСУ, брошенный в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Грузовики ГАЗ-66 украинских силовиков, брошенные на территории металлургического комбината имени Ильича

Никита Третьяков ИА REGNUM Украинские бронеавтомобили, захваченные в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Украинские бронеавтомобили, захваченные в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Автомобильная техника ВСУ, захваченная в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM ЗИЛ-131 одной из частей ВСУ, уничтоженных в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Снайперская винтовка, состоявшая на вооружении украинских нацистов

Противотанковые гранатомёты британского и американского производства, захваченные нашими войсками в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Противотанковые гранатомёты британского и американского производства, захваченные в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Автоматы АК, АКМ и АК-74, отобранные у украинских нацистов в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Вход в одно из бомбоубежищ на территории завода им. Ильича

Никита Третьяков ИА REGNUM Вход в бомбоубежище на заводе им. Ильича

Никита Третьяков ИА REGNUM Бомбоубежище на заводе им. Ильича

Никита Третьяков ИА REGNUM Оружие и боеприпасы из схрона украинских нацистов в Мариуполе