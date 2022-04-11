Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии — фоторепортаж
11 апреля 2022
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Яхтсмены Балаклавы провели парад в поддержку российской армии 10 апреля — участниками стали более сотни человек на 50 яхтах и катерах. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Парад яхт и катеров с российскими и Андреевскими флагами стартовал утром 10 апреля на набережной Назукина — они проследовали в открытое море.
Цель акции — продемонстрировать, что севастопольцы помнят свою историю и поддерживают решение президента России о проведении операции по денацификации Украины.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии