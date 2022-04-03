Сезон выступлений эстрадно-духового оркестра открылся в Екатерининском саду Симферополя 2 апреля. ИА REGNUM представляет вниманию читателя фоторепортаж.

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие сезона духовой музыки в Симферополе

Послушать музыку на открытом воздухе совершенно бесплатно жители и гости Симферополя теперь могут по выходным: по субботам в Екатерининском саду, по воскресеньям — в парке Тренёва.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Екатерине II в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Екатерининский сад

Александр Полегенько ИА REGNUM Оркестр в ожидании открытия мероприятия

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие сезона духовой музыки в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие с показательными выступлениями

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие сезона духовой музыки в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие сезона духовой музыки в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие сезона духовой музыки в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие сезона духовой музыки в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие сезона духовой музыки в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления танцоров

В день открытия сезона, 2 апреля, благодаря устоявшейся по-настоящему тёплой погоде, в Екатерининском саду гуляли многие горожане. Они смогли не только послушать музыку в исполнении духового оркестра, но и принять участие в мастер-классе по вальсу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Духовой оркестр в Екатерининском парке

Александр Полегенько ИА REGNUM Духовой оркестр в Екатерининском парке

Александр Полегенько ИА REGNUM Духовой оркестр в Екатерининском парке

Александр Полегенько ИА REGNUM Духовой оркестр в Екатерининском парке

Александр Полегенько ИА REGNUM Духовой оркестр в Екатерининском парке

Александр Полегенько ИА REGNUM Духовой оркестр в Екатерининском парке

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Мероприятие поддержал глава администрации города Михаил Афанасьев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Духовой оркестр в Екатерининском парке

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители и гости города собрались в парке

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Духовой оркестр в Екатерининском парке

Александр Полегенько ИА REGNUM Духовой оркестр в Екатерининском парке

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя

«Считаю, что такую замечательную традицию нужно продолжать!» — написал он в соцсети.