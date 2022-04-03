В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл первый матч финала Западной конференции КХЛ. На льду встретились петербургский СКА и московский ЦСКА.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на матче плей-офф Кубка Гагарина

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА Никита Нестеров и Владислав Каменев, игрок команды СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Skasister

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и игроки команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Армейское дерби завершилось со счётом 3:1 в пользу москвичей. В составе ЦСКА отличился Максим Соркин, забив шайбу в ворота соперника на 2-й минуте матча, а также Александр Попов на 57-й минуте и Владислав Каменев на 59-й минуте. Единственная шайба, заброшенная хозяевами льда, принадлежит Андрею Кузьменко.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА Владислав Провольнев и игрок команды СКА Никита Гусев

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Никита Гусев и Данила Моисеев, вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики команды СКА на трибуне

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат команды СКА

Напомним, последний раз СКА и ЦСКА сыграли друг с другом в матчах на вылет в прошлогоднем финале Запада — сильнее оказались москвичи (4−2).

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и игроки команды ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Максим Соркин и игрок команды СКА Игорь Ожиганов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Гусев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Мет Робинсон и игрок команды ЦСКА Михаил Григоренко

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики команды СКА на трибуне

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды ЦСКА радуется победе в матче

СКА — ЦСКА. Матч первый — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

0:1 Соркин (Киселевич), 01:21

1:1 Кузьменко (Лехтонен, Бурдасов), 22:03 ГБ

1:2 Попов (Светлаков), 56:36

1:3 Каменев, 58:26 ПВ

Статистика матча:

Броски: 47−52

Броски в створ: 29−23

Вбрасывания: 23−35

Блокированные броски: 15−13

Силовые приемы: 15−17

Время в атаке: 08:12−07:23

Штраф: 8−8

Вратари: Юханссон — Федотов

Главные судьи: 42. Юдаков Сергей, 37. Оленин Константин

Линейные судьи: 84. Шалагин Никита, 89. Савенков Артём