В Москве в «Гостином дворе» открылась Ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia 2022.

Мероприятие уже в третий раз объединяет российских и зарубежных представителей мира искусства, среди которых галереи, независимые художники, скульпторы и фотографы, а также эксперты в области арт-индустрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гостиный двор

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

В деловую программу форума включены выступления спикеров, дискуссии, перформансы и мастер-классы. Отдельное внимание будет уделено работам подрастающего поколения в возрасте до 18 лет. Программа рассчитана не только на взрослых, но и детей, для которых проведут творческие мастер-классы и познавательные игры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

«Сегодня, как никогда, важно дать людям контакт с прекрасным! Надо дать им темы для обсуждения и пространство. Это событие также очень важно для художников, потому что сегодня, когда многие выставки в галереях отменяются, необходимо не дать им почувствовать, что почва уходит из-под ног. Мы должны показать, что мы вместе, что мы оказываем поддержку. Сегодня инвестиции в искусство выходят на новый уровень значимости. Нужно продолжать продвигать российское искусство в мир. Есть дружественные страны-партнеры, такие как Китай, Индия, Арабские Эмираты. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы осенью провести подобное мероприятие и вывезти туда наши галереи», — отметил организатор выставки, президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конференция на форуме «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа нового тееатра на форуме «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АNNA ВO. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ксения Садеско. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ольга Мыльцева. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ольга Мыльцева. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM RHINO подписывает работу на форуме «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виктория Борисова. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Саян Байгалиев. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карусель телесности на форуме «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Art Group Peace & Data. Бездна. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Родиона Артамонова. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Александра Худякова, Владимир Гвоздев. Гигантесса. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Совместный перформанс художников Юлии Якубович и Ильи Минина. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM У стенда галереи E-U-Genius. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Анна Немчинова. Весна. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Елизавета Молчанова и Технопарк РГСУ. Курьер. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Art Group Peace & Data. Ноша. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Стефан Хербст. Станция метро. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Елизаветы Виноградовой. Ярмарка современного искусства и международный арт-форум «Art Russia Fair – 2022»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детские мастер-классы на форуме «Art Russia Fair – 2022»

Выставка-ярмарка проходит в «Гостином дворе» с 31 марта по 3 апреля 2022 года по адресу: Ильинка, дом 4.