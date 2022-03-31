На территории Республики Крым развёрнуто 10 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса и с Украины. По состоянию на 26 марта 2022 года в них находятся порядка 418 человек, из которых 134 — дети.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Гостиница «Фантазия» в городе Красноперекопске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Для беженцев выделили целый этаж гостиницы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Беженцев разместили в номерах гостиницы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пункт временного размещения в Красноперекопске
Денис Абрамов ИА REGNUM
В основном здесь разместились граждане Украины
Денис Абрамов ИА REGNUM
Памятка для граждан, прибывших с Украины и из Донбасса

Пункт временного размещения в городе Красноперекопске начал свою работу ещё 26 февраля. Беженцев разместили на одном из этажей гостиницы «Фантазия». На сегодняшний день основная часть беженцев — жители Херсонской области Украины.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Беженцы обеспечены и медицинской помощью
Денис Абрамов ИА REGNUM
Врач проводит осмотр
Денис Абрамов ИА REGNUM
Врачебный осмотр
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пункт временного размещения в Красноперекопске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пункт временного размещения в Красноперекопске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Детские игрушки
Денис Абрамов ИА REGNUM
В пункте временного размещения есть всё необходимое

Людей обеспечивают всем необходимым, трёхразовым питанием, медицинской и юридической помощью. Правительство Республики Крым предлагает беженцам трудоустройство на территории полуострова. В пункте люди находятся до получения официального статуса беженца, далее они вольны выбирать свою судьбу сами.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Пункт временного размещения в Красноперекопске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Для беженцев предусмотрено трёхразовое питание
Денис Абрамов ИА REGNUM
Приготовление обеда
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обед
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обед
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обед в пункте временного размещения беженцев

Отметим, всего в Крыму планируют развернуть 27 пунктов временного размещения для беженцев общей вместимостью более 2 тысяч человек.