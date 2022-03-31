На территории Республики Крым развёрнуто 10 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса и с Украины. По состоянию на 26 марта 2022 года в них находятся порядка 418 человек, из которых 134 — дети.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гостиница «Фантазия» в городе Красноперекопске

Денис Абрамов ИА REGNUM Для беженцев выделили целый этаж гостиницы

Денис Абрамов ИА REGNUM Беженцев разместили в номерах гостиницы

Денис Абрамов ИА REGNUM Пункт временного размещения в Красноперекопске

Денис Абрамов ИА REGNUM В основном здесь разместились граждане Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятка для граждан, прибывших с Украины и из Донбасса

Пункт временного размещения в городе Красноперекопске начал свою работу ещё 26 февраля. Беженцев разместили на одном из этажей гостиницы «Фантазия». На сегодняшний день основная часть беженцев — жители Херсонской области Украины.

Денис Абрамов ИА REGNUM Беженцы обеспечены и медицинской помощью

Денис Абрамов ИА REGNUM Врач проводит осмотр

Денис Абрамов ИА REGNUM Врачебный осмотр

Денис Абрамов ИА REGNUM Пункт временного размещения в Красноперекопске

Денис Абрамов ИА REGNUM Пункт временного размещения в Красноперекопске

Денис Абрамов ИА REGNUM Детские игрушки

Денис Абрамов ИА REGNUM В пункте временного размещения есть всё необходимое

Людей обеспечивают всем необходимым, трёхразовым питанием, медицинской и юридической помощью. Правительство Республики Крым предлагает беженцам трудоустройство на территории полуострова. В пункте люди находятся до получения официального статуса беженца, далее они вольны выбирать свою судьбу сами.

Денис Абрамов ИА REGNUM Пункт временного размещения в Красноперекопске

Денис Абрамов ИА REGNUM Для беженцев предусмотрено трёхразовое питание

Денис Абрамов ИА REGNUM Приготовление обеда

Денис Абрамов ИА REGNUM Обед

Денис Абрамов ИА REGNUM Обед

Денис Абрамов ИА REGNUM Обед в пункте временного размещения беженцев

Отметим, всего в Крыму планируют развернуть 27 пунктов временного размещения для беженцев общей вместимостью более 2 тысяч человек.