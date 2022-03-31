Крым помогает беженцам — фоторепортаж
На территории Республики Крым развёрнуто 10 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса и с Украины. По состоянию на 26 марта 2022 года в них находятся порядка 418 человек, из которых 134 — дети.
Пункт временного размещения в городе Красноперекопске начал свою работу ещё 26 февраля. Беженцев разместили на одном из этажей гостиницы «Фантазия». На сегодняшний день основная часть беженцев — жители Херсонской области Украины.
Людей обеспечивают всем необходимым, трёхразовым питанием, медицинской и юридической помощью. Правительство Республики Крым предлагает беженцам трудоустройство на территории полуострова. В пункте люди находятся до получения официального статуса беженца, далее они вольны выбирать свою судьбу сами.
Отметим, всего в Крыму планируют развернуть 27 пунктов временного размещения для беженцев общей вместимостью более 2 тысяч человек.