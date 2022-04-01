На фоне планов правительства РФ перевести иностранных потребителей российского сырья на оплату в рублях производители и переработчики зерна высказались, что пшеницу тоже следует продавать за рубли. Это позволит избавиться от долларовой зависимости и стабилизирует цены на внутреннем рынке.
Александр Погожев ИА REGNUM
Трасса в селе Грачевка, Ставропольский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев ИА REGNUM
Погрузка муки
«Наша мука подорожала из-за того, что на мировом рынке дорожает зерно и все расчеты производятся в долларах. Санкции нам вреда не делают, просто доллар растет и цены растут. Если расчеты начнутся в рублях, то ситуация изменится в лучшую сторону. Забудем доллар, и жизнь улучшится. Ведь зерно все равно идет на экспорт. Турция покупает, Казахстан покупает, зерно уходит. Раз уходит, значит, есть спрос и цены растут, а раз растут, то выгоднее продавать туда. Когда расчеты будут в рублях, то внутри страны будет оставаться больше зерна. Соответственно, продукция станет дешевле», — говорит Архиман Антонов, заведующий производством.
Александр Погожев ИА REGNUM
Архиман Антонов, заведующий мукомольным производством
По словам производителя, продажи муки на отечественном рынке значительно увеличились.
«Даже штучно в мешках покупают. Наверное, думают, что будет кризис. Я им показываю, что зерна хватит до нового урожая, что дефицита нет, а они не верят», — говорит Архиман Антонов.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник лаборатории готовится к лабораторным исследованиям
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник лаборатории готовится к лабораторным исследованиям
Александр Погожев ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев ИА REGNUM
Образцы сырья для исследования
Александр Погожев ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев ИА REGNUM
Помол зерна в муку
Александр Погожев ИА REGNUM
Образец для исследования
Александр Погожев ИА REGNUM
Сито для просева муки
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник лаборатории отмеряет муку для исследования
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник лаборатории отмеряет муку для исследования
Александр Погожев ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев ИА REGNUM
Измерение температуры воды
Александр Погожев ИА REGNUM
Образец для исследования
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник лаборатории
Зерно для производства закупают у местных производителей продовольственное, 3-го и 4-го класса. В сутки на предприятии производят 30−32 тонны муки, что дает в год объем производимой продукции до 10 тысяч тонн.
«Цена сильно изменилась на горючее. Последнее время возили 1 кг муки на расстояние 150 км по 50 копеек, сейчас выходит почти 80 копеек отвезти 1 кг продукции. Также подорожали и мешки для муки», — говорит Архиман Антонов.
Александр Погожев ИА REGNUM
Мукомольный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Мукомольный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Мукомольное оборудование
Александр Погожев ИА REGNUM
Мукомольное оборудование
Александр Погожев ИА REGNUM
Мукомольное оборудование
Александр Погожев ИА REGNUM
Мукомольное оборудование
Александр Погожев ИА REGNUM
Мукомольный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник мукомольного завода наполняет мешок мукой
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник мукомольного завода зашивает мешок
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник за пультом оператора в мукомольном цехе
Александр Погожев ИА REGNUM
Мукомольное оборудование
Александр Погожев ИА REGNUM
Пульт оператора
Архиман говорит, что цены должны снизиться. Он считает, что народ не сможет выжить при таких условиях, когда работодатели не готовы поднять зарплату рабочим, а цены ежедневно растут. Остается надежда, что если Россия перейдет на расчеты за сырье в рублях, то ситуация изменится в лучшую сторону.