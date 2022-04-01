На фоне планов правительства РФ перевести иностранных потребителей российского сырья на оплату в рублях производители и переработчики зерна высказались, что пшеницу тоже следует продавать за рубли. Это позволит избавиться от долларовой зависимости и стабилизирует цены на внутреннем рынке.

Александр Погожев ИА REGNUM Трасса в селе Грачевка, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка муки

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка муки

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка муки

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка муки

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка муки

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка муки

«Наша мука подорожала из-за того, что на мировом рынке дорожает зерно и все расчеты производятся в долларах. Санкции нам вреда не делают, просто доллар растет и цены растут. Если расчеты начнутся в рублях, то ситуация изменится в лучшую сторону. Забудем доллар, и жизнь улучшится. Ведь зерно все равно идет на экспорт. Турция покупает, Казахстан покупает, зерно уходит. Раз уходит, значит, есть спрос и цены растут, а раз растут, то выгоднее продавать туда. Когда расчеты будут в рублях, то внутри страны будет оставаться больше зерна. Соответственно, продукция станет дешевле», — говорит Архиман Антонов, заведующий производством.

Александр Погожев ИА REGNUM Архиман Антонов, заведующий мукомольным производством

По словам производителя, продажи муки на отечественном рынке значительно увеличились.

«Даже штучно в мешках покупают. Наверное, думают, что будет кризис. Я им показываю, что зерна хватит до нового урожая, что дефицита нет, а они не верят», — говорит Архиман Антонов.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник лаборатории готовится к лабораторным исследованиям

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник лаборатории готовится к лабораторным исследованиям

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование качественных параметров зерна

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование качественных параметров зерна

Александр Погожев ИА REGNUM Образцы сырья для исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование качественных параметров зерна

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование качественных параметров зерна

Александр Погожев ИА REGNUM Помол зерна в муку

Александр Погожев ИА REGNUM Образец для исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Сито для просева муки

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории отмеряет муку для исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории отмеряет муку для исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование качественных параметров зерна

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование качественных параметров зерна

Александр Погожев ИА REGNUM Измерение температуры воды

Александр Погожев ИА REGNUM Образец для исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник лаборатории

Зерно для производства закупают у местных производителей продовольственное, 3-го и 4-го класса. В сутки на предприятии производят 30−32 тонны муки, что дает в год объем производимой продукции до 10 тысяч тонн.

«Цена сильно изменилась на горючее. Последнее время возили 1 кг муки на расстояние 150 км по 50 копеек, сейчас выходит почти 80 копеек отвезти 1 кг продукции. Также подорожали и мешки для муки», — говорит Архиман Антонов.

Александр Погожев ИА REGNUM Мукомольный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Мукомольный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Мукомольное оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Мукомольное оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Мукомольное оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Мукомольное оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Мукомольный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Работник мукомольного завода наполняет мешок мукой

Александр Погожев ИА REGNUM Работник мукомольного завода зашивает мешок

Александр Погожев ИА REGNUM Работник за пультом оператора в мукомольном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Мукомольное оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Пульт оператора

Архиман говорит, что цены должны снизиться. Он считает, что народ не сможет выжить при таких условиях, когда работодатели не готовы поднять зарплату рабочим, а цены ежедневно растут. Остается надежда, что если Россия перейдет на расчеты за сырье в рублях, то ситуация изменится в лучшую сторону.

Александр Погожев ИА REGNUM Моторный отсек

Александр Погожев ИА REGNUM Осадок мучной пыли в моторном отсеке

Александр Погожев ИА REGNUM Мотор в муке