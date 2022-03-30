В Армянск прибыла гуманитарная помощь со Ставрополья — фоторепортаж
Ставропольский край продолжает отправлять гуманитарную помощь жителям Донбасса и Украины. Две машины с гуманитарным грузом выехали из Пятигорска и Кисловодска в крымский Армянск.
«По поручению нашего губернатора отправляем очередную гуманитарную помощь. На этот раз 20 тонн гуманитарной помощи и детские письма с поддержкой и пожеланиями нашим героям-солдатам подготовлены нашей кисловодской карачаевской общиной!» — рассказал в своём телеграм-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Преодолев более 1000 км пути, гуманитарный груз прибыл в логистический центр в Армянске, где принимают помощь для жителей Украины и Донбасса со всей страны. В центре гуманитарную помощь сортируют и распределяют по пунктам временного размещения на территории Республики Крым.
Россияне отправляют нуждающимся всё самое необходимое, продукты, игрушки для детей, средства гигиены. В разгрузке гуманитарной помощи принимают участие сотрудники МЧС, Черноморское казачье войско и Всероссийский студенческий корпус спасателей.
Всего из Ставрополья отправилось уже 325 тонн гуманитарного груза, а из Кисловодска порядка 50 тонн.