Ставропольский край продолжает отправлять гуманитарную помощь жителям Донбасса и Украины. Две машины с гуманитарным грузом выехали из Пятигорска и Кисловодска в крымский Армянск.

Денис Абрамов ИА REGNUM Кисловодск

Денис Абрамов ИА REGNUM Евгений Моисеев, глава Кисловодска

«По поручению нашего губернатора отправляем очередную гуманитарную помощь. На этот раз 20 тонн гуманитарной помощи и детские письма с поддержкой и пожеланиями нашим героям-солдатам подготовлены нашей кисловодской карачаевской общиной!» — рассказал в своём телеграм-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Денис Абрамов ИА REGNUM Эльбрус

Денис Абрамов ИА REGNUM Волонтёры отправляют гуманитарный груз из Кисловодска

Денис Абрамов ИА REGNUM Эльбрус

Денис Абрамов ИА REGNUM Водители Михаил и Игорь

Денис Абрамов ИА REGNUM Отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Фура с гуманитарной помощью

Денис Абрамов ИА REGNUM Отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины

Преодолев более 1000 км пути, гуманитарный груз прибыл в логистический центр в Армянске, где принимают помощь для жителей Украины и Донбасса со всей страны. В центре гуманитарную помощь сортируют и распределяют по пунктам временного размещения на территории Республики Крым.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь на пути в Армянск

Денис Абрамов ИА REGNUM Водитель фуры

Денис Абрамов ИА REGNUM По дороге в Армянск

Денис Абрамов ИА REGNUM Заправка

Денис Абрамов ИА REGNUM Заправка

Денис Абрамов ИА REGNUM Заправка

Денис Абрамов ИА REGNUM Армянск

Россияне отправляют нуждающимся всё самое необходимое, продукты, игрушки для детей, средства гигиены. В разгрузке гуманитарной помощи принимают участие сотрудники МЧС, Черноморское казачье войско и Всероссийский студенческий корпус спасателей.

Денис Абрамов ИА REGNUM Армянск

Денис Абрамов ИА REGNUM Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска

Денис Абрамов ИА REGNUM Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска

Денис Абрамов ИА REGNUM Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска

Денис Абрамов ИА REGNUM Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска

Денис Абрамов ИА REGNUM Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска

Денис Абрамов ИА REGNUM Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска

Денис Абрамов ИА REGNUM Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска

Денис Абрамов ИА REGNUM Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска

Всего из Ставрополья отправилось уже 325 тонн гуманитарного груза, а из Кисловодска порядка 50 тонн.