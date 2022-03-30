Ставропольский край продолжает отправлять гуманитарную помощь жителям Донбасса и Украины. Две машины с гуманитарным грузом выехали из Пятигорска и Кисловодска в крымский Армянск.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Кисловодск
Денис Абрамов ИА REGNUM
Евгений Моисеев, глава Кисловодска

«По поручению нашего губернатора отправляем очередную гуманитарную помощь. На этот раз 20 тонн гуманитарной помощи и детские письма с поддержкой и пожеланиями нашим героям-солдатам подготовлены нашей кисловодской карачаевской общиной!» — рассказал в своём телеграм-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Эльбрус
Денис Абрамов ИА REGNUM
Волонтёры отправляют гуманитарный груз из Кисловодска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Эльбрус
Денис Абрамов ИА REGNUM
Водители Михаил и Игорь
Денис Абрамов ИА REGNUM
Отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины
Денис Абрамов ИА REGNUM
Фура с гуманитарной помощью
Денис Абрамов ИА REGNUM
Отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины

Преодолев более 1000 км пути, гуманитарный груз прибыл в логистический центр в Армянске, где принимают помощь для жителей Украины и Донбасса со всей страны. В центре гуманитарную помощь сортируют и распределяют по пунктам временного размещения на территории Республики Крым.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Гуманитарная помощь на пути в Армянск
Денис Абрамов ИА REGNUM
Водитель фуры
Денис Абрамов ИА REGNUM
По дороге в Армянск
Денис Абрамов ИА REGNUM
Заправка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Заправка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Заправка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Армянск

Россияне отправляют нуждающимся всё самое необходимое, продукты, игрушки для детей, средства гигиены. В разгрузке гуманитарной помощи принимают участие сотрудники МЧС, Черноморское казачье войско и Всероссийский студенческий корпус спасателей.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Армянск
Денис Абрамов ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска

Всего из Ставрополья отправилось уже 325 тонн гуманитарного груза, а из Кисловодска порядка 50 тонн.