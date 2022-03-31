ИА REGNUMНа волне мировой паники перед ожидаемым дефицитом российские производители подсолнечного масла наращивают и модернизируют производство и ориентируются на отечественный рынок, который распахнул для них свои двери.

Корреспондент ИА REGNUM посетил маслоэкстракционный завод в городе Светлоград и узнал, какие перспективы ждут российских производителей подсолнечного масла.

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский маслоэкстракционный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский маслоэкстракционный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский маслоэкстракционный завод

Предприятие с недавних пор перешло в рук новых владельцев и работает ещё не в полную производственную мощь.

«Завод был запущен после долгой заморозки в декабре 2021 года героическими усилиями персонала, инженерно-технических работников. Большое спасибо им всем! После простоя запускать любое оборудование сложно. Тем не менее персонал с поставленными задачами справился, завод заработал. Да, конечно, поначалу были поломки, остановки. На сегодняшний день мы перерабатываем стабильно 250 тонн сырья, это 120 тонн продукции в сутки. Но еще не всё оборудование запущено. Планируем выйти на 350−400 тонн в сутки», — говорит Владимир Анипченко, директор Светлоградского маслоэкстракционного завода.

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Анипченко, директор Светлоградского маслоэкстракционного завода

Александр Погожев ИА REGNUM Жмых

Александр Погожев ИА REGNUM Жмых

На предприятии работает 237 сотрудников, но штат заполнен не весь. У населения неуверенность, что завод сможет стабильно работать, ведь он уже останавливал работу. А пока новые владельцы уверены в успехе и стабильном развитии завода, ведут модернизацию линий производства, набирают технологов, экономистов, мастеров производств, операторов на линию выдува бутылки, операторов рафинации. Новых людей будут обучать работе с оборудованием.

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория на территории завода

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский маслоэкстракционный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский маслоэкстракционный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский маслоэкстракционный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский маслоэкстракционный завод

На сегодняшний день работает цех переработки сырья, комплекс прессования и получения масла и маслобаковое хозяйство. Продукция завода имеет хороший качественный показатель, пользуется спросом не только в Ставропольском крае, но и за его пределами.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник маслоэкстракционного завода

Александр Погожев ИА REGNUM Работник маслоэкстракционного завода

Бутелированной продукции еще нет, но планируют запустить автоматизированную линию рафинации и фасовки. Раньше на заводе масло разливали в бутылки и называлось «Нежное», руководство решило оставить торговую марку.

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Табличка на оборудовании

Александр Погожев ИА REGNUM Оператор возле пульта запуска оборудования в работу

Александр Погожев ИА REGNUM Табличка на пульте оператора

Александр Погожев ИА REGNUM Пульт оператора

Семена предприятие закупает у местных производителей, сейчас забирают остатки, и цена на сырье растет. Несмотря на это, предприятие открыто к сотрудничеству со всеми фермерами Ставрополья и готово закупать семена подсолнечника и рапса на постоянной основе. Для этого маркетологи выходят на сельхозпроизводителей через министерство сельского хозяйства и напрямую.

Александр Погожев ИА REGNUM Электрик в производственном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Работники в производственном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка в производственном цехе

Шрот и жмых, который остается после отжима, предприятие реализует в регионы России, уже налажены первые поставки в Армению. Также интерес к сотрудничеству проявляет Грузия. Раньше шрот Грузия закупала у Украины. Сырье закупают фермерские хозяйства и производители комбикорма. На сегодняшний день, в ожидании дефицита, шрот на рынке пользуется спросом, и цену на продукцию переработчики сырья считают нормальной.

Александр Погожев ИА REGNUM Растительное масло перед фильтрацией

Александр Погожев ИА REGNUM Работник Светлоградского маслоэкстракционного завода наполняет ведро растительным маслом

Александр Погожев ИА REGNUM Работник Светлоградского маслоэкстракционного завода наполняет ведро растительным маслом

Александр Погожев ИА REGNUM Работник Светлоградского маслоэкстракционного завода

Александр Погожев ИА REGNUM Растительное масло перед фильтрацией

Александр Погожев ИА REGNUM Растительное масло перед фильтрацией

Александр Погожев ИА REGNUM Нерафинированное растительное масло

Александр Погожев ИА REGNUM Нерафинированное растительное масло

Александр Погожев ИА REGNUM Остатки растительного масла вытекают из ведра