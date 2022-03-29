В Кисловодске для беженцев Донбасса и Украины собрали 22 тонны продовольствия. Гуманитарный груз, собранный карачаевской общиной города-курорта, отправят в Крым.

Фуры с гуманитарным грузом завтра отправятся в крымский Армянск. Среди продуктов самое необходимое: мука, сахар, крупы, масло, вода. Там продукты распределят между пунктами временного размещения беженцев с Украины.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины