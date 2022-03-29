Ростовская область, 28 апреля, 2006, 18:27 — ИА Регнум. Жалоба предпринимателей Родионово-Несветайского района Ростовской области на филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" будет проверена Ростовским антимонопольным управлением.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении, 26 апреля в Родионово-Несветайском районе состоялось собрание предпринимателей с участием руководителей Ростовского УФАС России. На нем предприниматели подняли вопрос о правомерности действий расположенного на территории района филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области".

Предприниматели заявили, что филиал отказывается выполнять отдельные работы (обучение и медицинский осмотр персонала, обследование автотранспорта и др.) при отсутствии договора на проведение полного комплекса работ по всем объектам, принадлежащих предпринимателям. Кроме того, филиал навязывает дополнительные услуги, не предусмотренные программой производственного контроля, утвержденной территориальным отделом Управления Роспотребназора по Ростовской области. Другие организации, оказывающие подобные услуги на территории Родионово-Несветайского района отсутствуют.

При этом в филиале ссылаются на необходимость защиты прав потребителей, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, но полномочиями по осуществлению государственного контроля за соблюдением соответствующего законодательства филиал не обладает.

В Ростовском УФАС отметили, что отказ в заключении договора, равно как и навязывание дополнительных услуг, можно рассматривать как злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на рынке.

Сейчас "антимонопольщики" собираются провести расследование деятельности всего Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области.