Первый в России познавательный центр открыли в Кисловодске — фоторепортаж
В Кисловодске открылся первый в России детский познавательный центр «Парк будущего». Познавательный центр создан с целью экологического воспитания детей и посвящён возобновляемым источникам энергии.
Центр расположен в интерактивном «Визит-центре» национального парка «Кисловодский». На площади 800 кв. м расположилось 3 тематических объекта — «Времена года», «Волшебный лес» и «Парк будущего».
На площадках представлено более десятка интерактивных инсталляций. В игровой форме юным посетителям расскажут о важности экологического просвещения, альтернативных источниках энергии, бережном отношении к природе и окружающей среде.
«Этот центр стал первым подобным познавательный центром в России. Детей не оторвать, да и взрослых тоже. Сам еле ушёл», — рассказал в своём телеграм-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Открытие познавательного центра «Парк будущего» приурочили к ежегодной экологической акции «Час земли».