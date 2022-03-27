В Кисловодске открылся первый в России детский познавательный центр «Парк будущего». Познавательный центр создан с целью экологического воспитания детей и посвящён возобновляемым источникам энергии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Визит-центр национального парка «Кисловодский»

Центр расположен в интерактивном «Визит-центре» национального парка «Кисловодский». На площади 800 кв. м расположилось 3 тематических объекта — «Времена года», «Волшебный лес» и «Парк будущего».

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

На площадках представлено более десятка интерактивных инсталляций. В игровой форме юным посетителям расскажут о важности экологического просвещения, альтернативных источниках энергии, бережном отношении к природе и окружающей среде.

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

«Этот центр стал первым подобным познавательный центром в России. Детей не оторвать, да и взрослых тоже. Сам еле ушёл», — рассказал в своём телеграм-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Познавательный центр «Парк будущего»

Денис Абрамов ИА REGNUM Дмитрий Науменко, директор национального парка «Кисловодский»

Открытие познавательного центра «Парк будущего» приурочили к ежегодной экологической акции «Час земли».