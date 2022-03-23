Северо-Кавказский федеральный научный центр — ведущее исследовательское учреждение России в области сельскохозяйственных наук. В центре занимаются селекцией семян злаковых культур, бобовых трав, а также лекарственных растений. Кроме этого, ведется селекция сои и хлопчатника. В институте создан семеноводческий центр, его базовые хозяйства находятся в разных регионах России.

Александр Погожев ИА REGNUM Федеральный научный аграрный центр в г. Михайловске, Ставропольский край

«Последние годы мы работали по созданию конкурентных сортов пшеницы. Наши сорта вносятся в Северо-Кавказском регионе, в Нижнеомском и в Центрально-Черноземном регионах. Последние сорта, которые нами созданы, обладают высокими качествами зерна. Наши сорта обладают высокой устойчивостью к болезням. Не надо тратить миллионы рублей на защиту. Сорта, которые у нас районированы, обладают высокой урожайностью зерна. Эти сорта у нас формировали урожай до 135 центнеров с гектара. Мы обеспечены семенами высоких сортовых посевных качеств по всем культурам, которые я назвал. Не только Ставропольский край, но и другие регионы, в которых районируются наши сорта. Наши сорта выращиваются в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Грузии и Турции», — говорит заведующий отделом селекции семеноводства озимой пшеницы, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Виктор Ковтун.

Александр Погожев ИА REGNUM Виктор Ковтун, доктор сельскохозяйственных наук

По словам доктора сельскохозяйственных наук, зарубежные производители семян неконкурентоспособны с Россией. Их зерно не выдерживает российских морозов и засухи, качество зерна низкое.

«Нам сам Бог велел выращивать высококачественную пшеницу! Высокоплодородный чернозем почвы, высокая инсоляция во время созревания хлебов, повышенная температура воздуха — все это позволяет нам создавать высочайшего качества зерно пшеницы. У нас прекрасные условия. Если на экспорт, то надо бороться, чтоб давали больше цену. За границей наше зерно мешают со своим и пекут хлеб, тогда он более-менее нормальный. Если без нашего зерна, то хлеб получается выпечь лишь с добавлением химии», — говорит ученый.

Александр Погожев ИА REGNUM Выставка образцов сельскохозяйственных культур в научном аграрном центре

Александр Погожев ИА REGNUM Бабочки тутового шелкопряда

Александр Погожев ИА REGNUM Чучело барана в исследовательском институте

В настоящее время в государственный реестр внесены 180 сортов различных сельскохозяйственных культур, по которым в институте ведут селекцию и семеноводство. В институте есть отдел, который специально занимается многолетними и лекарственными травами, активно ведется селекция и семеноводство.

Александр Погожев ИА REGNUM Сено. Житняк сибирский «Новатор»

Александр Погожев ИА REGNUM Лофант анисовый «Премьер»

Александр Погожев ИА REGNUM Могар «Стамога». Возделывается на сено, зеленый корм, силос и зерно

Александр Погожев ИА REGNUM Могар «Стамога». Возделывается на сено, зеленый корм, силос и зерно

Александр Погожев ИА REGNUM Лекарственная трава иссоп. Лекарственный «Розовый фламинго»

Александр Погожев ИА REGNUM Сорго зерновое «Зерста 97»

Александр Погожев ИА REGNUM Кормовая и зерновая культура чумиза «Стачуми 3»

Александр Погожев ИА REGNUM Хлопчатник «Феникс»

Александр Погожев ИА REGNUM Разнотравье «Агростепь»

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница мягкая озимая «Ставка»

Александр Погожев ИА REGNUM Ячмень яровой «Одесский 22», скороспелый сорт

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница мягкая озимая «Статус»