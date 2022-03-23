«Нам сам Бог велел выращивать высококачественную пшеницу!» — фоторепортаж
Северо-Кавказский федеральный научный центр — ведущее исследовательское учреждение России в области сельскохозяйственных наук. В центре занимаются селекцией семян злаковых культур, бобовых трав, а также лекарственных растений. Кроме этого, ведется селекция сои и хлопчатника. В институте создан семеноводческий центр, его базовые хозяйства находятся в разных регионах России.
«Последние годы мы работали по созданию конкурентных сортов пшеницы. Наши сорта вносятся в Северо-Кавказском регионе, в Нижнеомском и в Центрально-Черноземном регионах. Последние сорта, которые нами созданы, обладают высокими качествами зерна. Наши сорта обладают высокой устойчивостью к болезням. Не надо тратить миллионы рублей на защиту. Сорта, которые у нас районированы, обладают высокой урожайностью зерна. Эти сорта у нас формировали урожай до 135 центнеров с гектара. Мы обеспечены семенами высоких сортовых посевных качеств по всем культурам, которые я назвал. Не только Ставропольский край, но и другие регионы, в которых районируются наши сорта. Наши сорта выращиваются в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Грузии и Турции», — говорит заведующий отделом селекции семеноводства озимой пшеницы, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Виктор Ковтун.
По словам доктора сельскохозяйственных наук, зарубежные производители семян неконкурентоспособны с Россией. Их зерно не выдерживает российских морозов и засухи, качество зерна низкое.
«Нам сам Бог велел выращивать высококачественную пшеницу! Высокоплодородный чернозем почвы, высокая инсоляция во время созревания хлебов, повышенная температура воздуха — все это позволяет нам создавать высочайшего качества зерно пшеницы. У нас прекрасные условия. Если на экспорт, то надо бороться, чтоб давали больше цену. За границей наше зерно мешают со своим и пекут хлеб, тогда он более-менее нормальный. Если без нашего зерна, то хлеб получается выпечь лишь с добавлением химии», — говорит ученый.
В настоящее время в государственный реестр внесены 180 сортов различных сельскохозяйственных культур, по которым в институте ведут селекцию и семеноводство. В институте есть отдел, который специально занимается многолетними и лекарственными травами, активно ведется селекция и семеноводство.