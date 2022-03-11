В Крым прибыла гуманитарная помощь для жителей Украины: фоторепортаж
11 марта 2022
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Гуманитарный груз для жителей Украины доставили 10 марта в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма из Ростовской области пять военных самолётов Ил-76.
Всего доставлено 100 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — продовольственные товары, вода, предметы первой необходимости.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие самолетов с гуманитарным грузом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие самолетов с гуманитарным грузом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие самолетов с гуманитарным грузом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие самолетов с гуманитарным грузом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие самолетов с гуманитарным грузом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие самолетов с гуманитарным грузом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие самолетов с гуманитарным грузом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к принятию груза
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погрузка груза в машины МЧС
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погрузка груза в машины МЧС
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погрузка груза в машины МЧС
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погрузка груза в машины МЧС
Из Крыма тремя автомобильными колоннами груз будет доставлен непосредственно в украинские города. Так, в Мелитополь отправится 40 тонн груза, в Бердянск — 30 тонн, ещё 30 тонн будет доставлено в Энергодар.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Машины МЧС