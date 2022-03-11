Гуманитарный груз для жителей Украины доставили 10 марта в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма из Ростовской области пять военных самолётов Ил-76.

Всего доставлено 100 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — продовольственные товары, вода, предметы первой необходимости.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие самолетов с гуманитарным грузом

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие самолетов с гуманитарным грузом

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие самолетов с гуманитарным грузом

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие самолетов с гуманитарным грузом

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие самолетов с гуманитарным грузом

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие самолетов с гуманитарным грузом

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие самолетов с гуманитарным грузом

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к принятию груза

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузка груза в машины МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузка груза в машины МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузка груза в машины МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузка груза в машины МЧС

Из Крыма тремя автомобильными колоннами груз будет доставлен непосредственно в украинские города. Так, в Мелитополь отправится 40 тонн груза, в Бердянск — 30 тонн, ещё 30 тонн будет доставлено в Энергодар.