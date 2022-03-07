В культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» проводили Масленицу с русским колоритом и праздничной атмосферой. Гости участвовали в традиционных уличных играх, конкурсах, знакомились с историей праздника. В течение праздника ведущие разыгрывали подарки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Измайловский кремль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пётр и Марина Суховы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный концерт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Гости угощались блинами, испеченными на свежем воздухе, сбитнем и медовухой, скорее всего безалкогольной. Шашлык, пожаренный на свежем воздухе, ароматом отзывался в разных местах площадки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Праздничный концерт в живом исполнении артистов сопровождал праздник в течение дня. Танцы и хороводы организовывали аниматоры и сами гости. Любители и профессионалы кулачных боев участвовали в парных состязаниях на силу, ловкость и сноровку. Также был организован бой «стенка на стенку». С наступлением сумерек, зрители могли увидеть шоу с огнем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

В завершение праздничной недели 6 марта 2022 года в конце дня гости собрались в большем количестве на торжественное сжигание чучела Масленицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный концерт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огненное шоу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле