В культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» проводили Масленицу с русским колоритом и праздничной атмосферой. Гости участвовали в традиционных уличных играх, конкурсах, знакомились с историей праздника. В течение праздника ведущие разыгрывали подарки.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Измайловский кремль
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пётр и Марина Суховы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Праздничный концерт
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Гости угощались блинами, испеченными на свежем воздухе, сбитнем и медовухой, скорее всего безалкогольной. Шашлык, пожаренный на свежем воздухе, ароматом отзывался в разных местах площадки.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Праздничный концерт в живом исполнении артистов сопровождал праздник в течение дня. Танцы и хороводы организовывали аниматоры и сами гости. Любители и профессионалы кулачных боев участвовали в парных состязаниях на силу, ловкость и сноровку. Также был организован бой «стенка на стенку». С наступлением сумерек, зрители могли увидеть шоу с огнем.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масленица в Измайловском кремле
В завершение праздничной недели 6 марта 2022 года в конце дня гости собрались в большем количестве на торжественное сжигание чучела Масленицы.