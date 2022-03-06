В петербургском ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове надоевшую всем горожанами зиму проводили народными гуляниями, выступлениями уличных театров и музыкальных коллективов, конными трюками и масленичными угощениями. На Елагином острове 6 марта побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Артист на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

В программе праздника были масленичные заигрыши музыкантов, народные песни и пляски, показательные выступления профессиональных наездников центра казачьей джигитовки «Багмут» из Ленинградской области, хороводы и мастер-классы по художественной ковке.

Дарья Драй ИА REGNUM Артисты на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа чучел на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа чучел на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Кукла чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Тем временем на Сытном дворе ЦПКиО развернулась ярмарка фермерских деликатесов и большая концертная программа с участием творческих коллективов из Пскова.

Дарья Драй ИА REGNUM Артист на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Артисты на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Артист на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничные гуляния Широкой Масленицы

Народный театр «Две девицы» показывал детям и взрослым интерактивный спектакль «Сказ о храбром богатыре Илье Муромце, о невесте его Забаве Путятичне и о страшном злодее Соловье-Разбойнике». В течение всего дня проводились веселые игры, конкурсы, гостей угощали блинами и поили чаем.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничные гуляния Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа чучел на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа чучел на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа чучел на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

На Потешной площадке масленичное представление «Чуды Диковинные» показывал уличный театр «Странствующие куклы Господина Пэжо».

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничные гуляния Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничные гуляния Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничные гуляния Широкой Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы

Но центром событий, как и положено, стал Масляный Луг — главная природная «площадь» Елагина острова. В течение дня здесь четырежды было разыграно масленичное представление «Невидальщина» (уличный театр «СоЛу»), а ровно в 18:00 состоялась праздничная церемония сжигания чучела Масленицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы в ЦПКО в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы в ЦПКО в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы в ЦПКО в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы в ЦПКО в Санкт-Петербурге