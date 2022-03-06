В Музее кино открылась выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва — одного из самых ярких актеров отечественного кино и театра 70−80-х годов, звезды не сходящих с экранов фильмов Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня». Выставка показывает еще одну сторону таланта Богатырева — самобытного и плодовитого художника. У многих его друзей есть в архиве рисунки, портреты и открытки, созданные им в подарок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей кино

На выставке представлены предметы из архива народной артистки СССР Ии Саввиной. архив поступил в музей в конце 2021 года по инициативе супруга актрисы — актера и кинорежиссера Анатолия Васильева. В коллекции представлены личные вещи Ии Сергеевны, графические произведения (большинство из которых выполнено друзьями и близкими актрисы), сувениры, обыгрывающие образы экранных персонажей Саввиной, рукописи (дневники актрисы, письма друзей, открытки), фотографии и т.д.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ия и Я»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва. Дарья Борисова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игорь Лемешев. Эскизы декораций к фильму «Мертвые души» (режиссера Михаила Швейцер, Мосфильм, 1984) 1982

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ия и Я»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игорь Лемешев. Эскизы декораций к фильму «Мертвые души» (режиссера Михаила Швейцер, Мосфильм, 1984) 1982

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пугач. Эскизы декораций к фильму «Открытая книга». (Режиссер Виктор Титов, Мосфильм, 1984). 1982. Кабинет Лебедева

Юрий Богатырёв родился в 1947 году в Риге в семье офицера военного-морского флота СССР Георгия Андриановича Богатырёва. У Юры была сестра Маргарита. В 1953 году отца перевели в Москву. Юру отдали учиться в Нахимовское училище, но он его не окончил. Потом учился в Художественно-промышленном училище имени М.И. Калинина на ковроткацком отделении. Училище он не окончил, так как у него от краски у него началась экзема. Полученные в училище художественные навыки Богатырёв развивал всю жизнь. В возрасте восемнадцати лет попал в театральную студию, а в 1966 году поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина на курс Юрия Катина-Ярцева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Богатырёв. Поздравительные открытки, созданные для Ии Саввиной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Богатырёв. Поздравительные открытки, созданные для Ии Саввиной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Богатырёв. Поздравительные открытки, созданные для Ии Саввиной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Богатырёв. Поздравительные открытки, созданные для Ии Саввиной

Ия Саввина родилась в 1939 году в Воронеже. Её отец Сергей Гаврилович Саввин прошел Великую Отечественную войну, после которой в семью не вернулся и в воспитании дочерей Ии и Аллы участия не принимал. Мать Ии Саввиной Вера Кутепова была врачом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ия и Я»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рустам Хамдамов. Портрет актрисы Ии Савиной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Неизвестный автор. Фаина Раневская. 1946

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Белла Маневич. Эскиз декорации «Мол» к фильму «Дама с собачкой». 1960

Ия Саввина и Юрий Богатырев родились 2 марта. «Конечно, дружили они не поэтому. Но иногда в шутку объясняли фактом рождения в один день то родство душ, то абсолютное взаимное доверие, которое установилось между ними сразу же после знакомства. А оно случилось на съёмках многосерийного фильма «Открытая книга» (1977, к/ст «Ленфильм», реж. Виктор Титов) по одноименному роману Вениамина Каверина. Богатырев и Саввина сыграли в нём мужа и жену. В том же году оба актера перешли в МХАТ — Саввина из театра им. Моссовета, а Богатырёв из «Современника».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ия и Я»

»Тонкого, ранимого Юрия Богатырёва близкие называли «человеком без кожи». Этот крупный высокий мужчина от грубого слова мог расплакаться, как ребенок. А умная, проницательная Ия Саввина была остра на язык и своими характеристиками многих «припечатывала» на месте. Тем не менее они крепко дружили, Богатырёв был завсегдатаем хлебосольного дома Ии Саввиной и её супруга, актёра Анатолия Васильева», — отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша к фильму «Дама с собачкой»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ия и Я»

Выставка «Ия и Я» проходит с 5 марта по 17 мая 2022 года в Музее кино по адресу: Проспект Мира, 119, стр.36