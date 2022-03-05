В Москве горожане почтили память погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине.

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны

Жители города принесли цветы и записки к скульптурным композициям «Офицеры» и «Они сражались за Родину» у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной.

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятника маршалу Василевскому около здания Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны

Отметим, во многих городах России проходят акции, посвященные памяти погибших во время спецоперации на Украине, а также в поддержку российских Вооруженных сил.