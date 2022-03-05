Спасибо, братья, Zа: москвичи несут цветы к Министерству обороны РФ
5 марта 2022
В Москве горожане почтили память погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине.
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Жители города принесли цветы и записки к скульптурным композициям «Офицеры» и «Они сражались за Родину» у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной.
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятника маршалу Василевскому около здания Министерства обороны
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Отметим, во многих городах России проходят акции, посвященные памяти погибших во время спецоперации на Украине, а также в поддержку российских Вооруженных сил.