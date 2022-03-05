В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Евгений Тимкин и игроки «Динамо"(Минск) Владислав Еременко Либор Гудачек

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Александр Волков и игрок «Динамо"(Минск) Антон Линдхольм

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Лео Комаров и игрок «Динамо"(Минск) Антон Линдхольм

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Лео Комаров и игрок «Динамо"(Минск) Александр Волков

В составе СКА дубль оформил нападающий Андрей Кузьменко на 30-й и 58-й минуте матча. Ещё одну шайбу забросил защитник Мэт Робинсон. У «Динамо» отличился форвард Денис Мосалёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Динамо"(Минск) Владимир Алистров и игрок команды СКА Микко Лехтонен

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ларс Юханссон

По результатам двух встреч, СКА ведёт в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдёт уже в Минске 6 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Динамо"(Минск) Тейлор Бек и игрок команды СКА Андрей Кузьменко

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар и игрок СКА Антон Бурдасов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Эмиль Галимов и Марат Хуснутдинов, игрок «Динамо"(Минск) Адам Альмквист

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко после забитой шайбы

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

«Думаю, сегодня игра была более равная, счет не отражает ход матча. Чтобы увеличить количество бросков, нужно быстрее принимать решения в чужой зоне. Так и было в третьем периоде, у нас многое получалось. СКА хорошо действует в обороне, для нас это вызов, нужно больше времени проводить у ворот соперника», — отметил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

СКА — «Динамо» Минск. Матч второй — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

1:0 Кузьменко (Лехтонен), 29:15

2:0 Кузьменко (Бурдасов), 57:53

3:0 Робинсон (Хуснутдинов), 58:29

3:1 Мосалев (Шинкевич, Горбунов), 59:26

Статистика матча:

Броски: 55−39

Броски в створ: 27−18

Вбрасывания: 29−29

Блокированные броски: 12−12

Силовые приемы: 12−13

Штраф: 6−16

Вратари: Юханссон — Рибар

Главные судьи: 34. Раводин Алексей, 45. Гофман Роман