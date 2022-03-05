В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев.
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Игрок команды СКА Евгений Тимкин и игроки «Динамо"(Минск) Владислав Еременко Либор Гудачек
Игрок команды СКА Александр Волков и игрок «Динамо"(Минск) Антон Линдхольм
Тренерский штаб СКА Ларс Юханссон
Игрок СКА Лео Комаров и игрок «Динамо"(Минск) Антон Линдхольм
Игрок СКА Лео Комаров и игрок «Динамо"(Минск) Александр Волков
В составе СКА дубль оформил нападающий Андрей Кузьменко на 30-й и 58-й минуте матча. Ещё одну шайбу забросил защитник Мэт Робинсон. У «Динамо» отличился форвард Денис Мосалёв.
Игрок «Динамо"(Минск) Владимир Алистров и игрок команды СКА Микко Лехтонен
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Вратарь СКА Ларс Юханссон
Вратарь СКА Ларс Юханссон
По результатам двух встреч, СКА ведёт в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдёт уже в Минске 6 марта.
Тренерский штаб СКА Ларс Юханссон
Вратарь СКА Ларс Юханссон
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар
Игрок «Динамо"(Минск) Тейлор Бек и игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар и игрок СКА Антон Бурдасов
Игроки команды СКА Эмиль Галимов и Марат Хуснутдинов, игрок «Динамо"(Минск) Адам Альмквист
Игрок СКА Андрей Кузьменко после забитой шайбы
Игрок команды СКА Михаил Воробьев
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
«Думаю, сегодня игра была более равная, счет не отражает ход матча. Чтобы увеличить количество бросков, нужно быстрее принимать решения в чужой зоне. Так и было в третьем периоде, у нас многое получалось. СКА хорошо действует в обороне, для нас это вызов, нужно больше времени проводить у ворот соперника», — отметил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
СКА — «Динамо» Минск. Матч второй — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
1:0 Кузьменко (Лехтонен), 29:15
2:0 Кузьменко (Бурдасов), 57:53
3:0 Робинсон (Хуснутдинов), 58:29
3:1 Мосалев (Шинкевич, Горбунов), 59:26
Статистика матча:
Броски: 55−39
Броски в створ: 27−18
Вбрасывания: 29−29
Блокированные броски: 12−12
Силовые приемы: 12−13
Штраф: 6−16
Вратари: Юханссон — Рибар
Главные судьи: 34. Раводин Алексей, 45. Гофман Роман