В Санкт-Петербурге на «Газпром арена» 4 марта прошёл матч между командами «Зенит» и «КАМАЗ». Встреча 1/8 финала Кубка России завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.
Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена»
В составе «Зенита» дубль оформили Андрей Мостовой (17, 62) и Юри Алберто (24, 45). Также по голу в ворота противников забили Александр Ерохин (36) и Артём Дзюба (86).
Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак
«Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков», — сказал главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.
Игроки команды «Зенит» перед началом матча с командой «Камаз»
Игрок команды «Камаз» Роман Янушевский и игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой
Игрок команды «Камаз» Юрий Кириллов и игрок команды «Зенит» Нуралы Алип
Игрок команды «Камаз» Виктор Свежов и игрок команды «Зенит» Александр Ерохин
Вратарь команды «Зенит» Михаил Кержаков
Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев и игроки команды «Камаз» Руслан Аюкин, Александр Куликов
Игрок команды «Камаз» Александр Смирнов и игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой
Игрок команды «Камаз» Виктор Свежов и игрок команды «Зенит» Александр Ерохин
Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак
Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена»
Игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин и игрок команды «Зенит» Дмитрий Чистяков
Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев
Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена»
Игрок команды «Зенит» Юри Алберто и игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин
Игрок команды «Камаз» Сергей Морозов
Игрок команды «Зенит» Юри Алберто
Игрок команды «Зенит» Юри Алберто и игрок команды «Камаз» Сергей Морозов
Игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой
Игроки команды «Зенит» Александр Ерохин и Андрей Мостовой радуются забитому голу
Игрок команды «Зенит» Вячеслав Караваев и игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин
Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу
Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев
Игрок команды «Зенит» Артем Дзюба
Игрок команды «Зенит» Нуралы Алип
Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу
Игроки команды «Камаз» Сергей Морозов и Булат Садыков
Игрок команды «Зенит» Вильмар Барриос
Игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой
Следующий матч «Зенит» проведёт в понедельник, 7 марта. На своём поле зенитовцы примут «Уфу».