В Санкт-Петербурге на «Газпром арена» 4 марта прошёл матч между командами «Зенит» и «КАМАЗ». Встреча 1/8 финала Кубка России завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена»

В составе «Зенита» дубль оформили Андрей Мостовой (17, 62) и Юри Алберто (24, 45). Также по голу в ворота противников забили Александр Ерохин (36) и Артём Дзюба (86).

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак

«Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков», — сказал главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Медведев

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Зенит» перед началом матча с командой «Камаз»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Камаз» Роман Янушевский и игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Камаз» Юрий Кириллов и игрок команды «Зенит» Нуралы Алип

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Камаз» Виктор Свежов и игрок команды «Зенит» Александр Ерохин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Зенит» Михаил Кержаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев и игроки команды «Камаз» Руслан Аюкин, Александр Куликов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Камаз» Александр Смирнов и игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Камаз» Виктор Свежов и игрок команды «Зенит» Александр Ерохин

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин и игрок команды «Зенит» Дмитрий Чистяков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Юри Алберто и игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Камаз» Сергей Морозов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Юри Алберто

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Юри Алберто и игрок команды «Камаз» Сергей Морозов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Зенит» Александр Ерохин и Андрей Мостовой радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Вячеслав Караваев и игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Артем Дзюба

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Нуралы Алип

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Камаз» Сергей Морозов и Булат Садыков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Вильмар Барриос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой

Следующий матч «Зенит» проведёт в понедельник, 7 марта. На своём поле зенитовцы примут «Уфу».