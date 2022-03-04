В Санкт-Петербурге на «Газпром арена» 4 марта прошёл матч между командами «Зенит» и «КАМАЗ». Встреча 1/8 финала Кубка России завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена»

В составе «Зенита» дубль оформили Андрей Мостовой (17, 62) и Юри Алберто (24, 45). Также по голу в ворота противников забили Александр Ерохин (36) и Артём Дзюба (86).

Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак

«Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков», — сказал главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM
Александр Медведев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Зенит» перед началом матча с командой «Камаз»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Камаз» Роман Янушевский и игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Камаз» Юрий Кириллов и игрок команды «Зенит» Нуралы Алип
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Камаз» Виктор Свежов и игрок команды «Зенит» Александр Ерохин
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Зенит» Михаил Кержаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев и игроки команды «Камаз» Руслан Аюкин, Александр Куликов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Камаз» Александр Смирнов и игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Камаз» Виктор Свежов и игрок команды «Зенит» Александр Ерохин
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин и игрок команды «Зенит» Дмитрий Чистяков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Юри Алберто и игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Камаз» Сергей Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Юри Алберто
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Юри Алберто и игрок команды «Камаз» Сергей Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Зенит» Александр Ерохин и Андрей Мостовой радуются забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Вячеслав Караваев и игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Артем Дзюба
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Нуралы Алип
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Камаз» Сергей Морозов и Булат Садыков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Вильмар Барриос
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой

Следующий матч «Зенит» проведёт в понедельник, 7 марта. На своём поле зенитовцы примут «Уфу».