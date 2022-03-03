В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встретились санкт-петербургский СКА и минское «Динамо». Матч завершился со счётом 8:3 в пользу хозяев льда.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Плей-офф Кубка Гагарина. Матч КХЛ

В составе СКА голами отметились Данила Моисеев, Никита Гусев, Микко Лехтонен, Йонас Кемппаинен, Степан Фальковский, Антон Бурдасов, дубль оформил Андрей Кузьменко.

У «Динамо» отличились Павел Варфоломеев, Роман Горбунов, Маттиас Теденбю.

«Мы хорошо провели первый период, но растратили все преимущество во втором. Не сделали то, что должны были. Было много удалений, много потерь, дали СКА много возможностей, а с такой командой нельзя этого допускать. Мы знаем, что СКА свои шансы использует. В третьем периоде вернулись в игру, начали выполнять тренерскую установку. В плей-офф не важен счет — 3:2 или 8:3, здесь важен результат. Сегодня мы выиграли третий период и первый, нужно подтянуть второй. Мы сами себе сегодня испортили игру этим вторым периодом», — отметил после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Следующая встреча соперников пройдёт в Санкт-Петербурге 4 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Валерий Брагин и игроки команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо» (Минск) Патрик Рибар и игрок «Динамо» (Минск) Адам Альмквист

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Гусев

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Юные фанаты команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо» (Минск) Патрик Рибар пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и старший тренер команды СКА Валерий Брагин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок «Динамо» (Минск) Адам Альмквист

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, вратарь «Динамо» (Минск) Патрик Рибар

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Динамо» (Минск) Дмитрий Коробов, игрок команды СКА Мэт Роббинсон и вратарь СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Игорь Ожиганов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Игорь Ожиганов

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт

Дарья Драй ИА REGNUM Старший тренер команды СКА Валерий Брагин

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА после победы

СКА — «Динамо» Минск. Матч первый — 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)

1:0 Моисеев (Гусев, Воробьев), 02:36

1:1 Варфоломеев (Гудачек, Теденбю), 11:32

1:2 Теденбю (Граовац, Крейчик), 13:52 ГБ

2:2 Кузьменко (Гусев), 20:43

3:2 Лехтонен (Гусев, Кузьменко), 23:49 ГБ

4:2 Гусев, 24:44 ШБ

5:2 Кемппайнен (Лехтонен, Бурдасов), 28:25 ГБ

6:2 Фальковский (Комаров, Пыленков), 32:59

7:2 Бурдасов (Гусев), 37:54 ГБ

8:2 Кузьменко (Гусев, Лехтонен), 29:55 ГБ

8:3 Горбунов, 57:25

Статистика матча:

Броски: 55−26

Броски в створ: 36−15

Голы: 8−3

Вбрасывания: 30−30

Блокированные броски: 4−6

Силовые приемы: 16−19

Штраф: 14−22

Вратари: Юханссон — Рибар (Колосов)

Главные судьи: 34. Раводин Алексей, 45. Гофман Роман Линейные судьи: 57. Славиковский Роман, 98. Галимов Ильнур