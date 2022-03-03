СКА разгромил минское «Динамо» со счётом 8:3 — фоторепортаж
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встретились санкт-петербургский СКА и минское «Динамо». Матч завершился со счётом 8:3 в пользу хозяев льда.
В составе СКА голами отметились Данила Моисеев, Никита Гусев, Микко Лехтонен, Йонас Кемппаинен, Степан Фальковский, Антон Бурдасов, дубль оформил Андрей Кузьменко.
У «Динамо» отличились Павел Варфоломеев, Роман Горбунов, Маттиас Теденбю.
«Мы хорошо провели первый период, но растратили все преимущество во втором. Не сделали то, что должны были. Было много удалений, много потерь, дали СКА много возможностей, а с такой командой нельзя этого допускать. Мы знаем, что СКА свои шансы использует. В третьем периоде вернулись в игру, начали выполнять тренерскую установку. В плей-офф не важен счет — 3:2 или 8:3, здесь важен результат. Сегодня мы выиграли третий период и первый, нужно подтянуть второй. Мы сами себе сегодня испортили игру этим вторым периодом», — отметил после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Следующая встреча соперников пройдёт в Санкт-Петербурге 4 марта.
СКА — «Динамо» Минск. Матч первый — 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)
1:0 Моисеев (Гусев, Воробьев), 02:36
1:1 Варфоломеев (Гудачек, Теденбю), 11:32
1:2 Теденбю (Граовац, Крейчик), 13:52 ГБ
2:2 Кузьменко (Гусев), 20:43
3:2 Лехтонен (Гусев, Кузьменко), 23:49 ГБ
4:2 Гусев, 24:44 ШБ
5:2 Кемппайнен (Лехтонен, Бурдасов), 28:25 ГБ
6:2 Фальковский (Комаров, Пыленков), 32:59
7:2 Бурдасов (Гусев), 37:54 ГБ
8:2 Кузьменко (Гусев, Лехтонен), 29:55 ГБ
8:3 Горбунов, 57:25
Статистика матча:
Броски: 55−26
Броски в створ: 36−15
Голы: 8−3
Вбрасывания: 30−30
Блокированные броски: 4−6
Силовые приемы: 16−19
Штраф: 14−22
Вратари: Юханссон — Рибар (Колосов)
Главные судьи: 34. Раводин Алексей, 45. Гофман Роман Линейные судьи: 57. Славиковский Роман, 98. Галимов Ильнур