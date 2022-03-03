В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встретились санкт-петербургский СКА и минское «Динамо». Матч завершился со счётом 8:3 в пользу хозяев льда.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Плей-офф Кубка Гагарина. Матч КХЛ

В составе СКА голами отметились Данила Моисеев, Никита Гусев, Микко Лехтонен, Йонас Кемппаинен, Степан Фальковский, Антон Бурдасов, дубль оформил Андрей Кузьменко.

У «Динамо» отличились Павел Варфоломеев, Роман Горбунов, Маттиас Теденбю.

«Мы хорошо провели первый период, но растратили все преимущество во втором. Не сделали то, что должны были. Было много удалений, много потерь, дали СКА много возможностей, а с такой командой нельзя этого допускать. Мы знаем, что СКА свои шансы использует. В третьем периоде вернулись в игру, начали выполнять тренерскую установку. В плей-офф не важен счет — 3:2 или 8:3, здесь важен результат. Сегодня мы выиграли третий период и первый, нужно подтянуть второй. Мы сами себе сегодня испортили игру этим вторым периодом», — отметил после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Следующая встреча соперников пройдёт в Санкт-Петербурге 4 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Валерий Брагин и игроки команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь «Динамо» (Минск) Патрик Рибар и игрок «Динамо» (Минск) Адам Альмквист
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Юные фанаты команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь «Динамо» (Минск) Патрик Рибар пропускает шайбу
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и старший тренер команды СКА Валерий Брагин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок «Динамо» (Минск) Адам Альмквист
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, вратарь «Динамо» (Минск) Патрик Рибар
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок «Динамо» (Минск) Дмитрий Коробов, игрок команды СКА Мэт Роббинсон и вратарь СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Игорь Ожиганов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Игорь Ожиганов
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт
Дарья Драй ИА REGNUM
Старший тренер команды СКА Валерий Брагин
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА после победы

СКА — «Динамо» Минск. Матч первый — 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)

1:0 Моисеев (Гусев, Воробьев), 02:36

1:1 Варфоломеев (Гудачек, Теденбю), 11:32

1:2 Теденбю (Граовац, Крейчик), 13:52 ГБ

2:2 Кузьменко (Гусев), 20:43

3:2 Лехтонен (Гусев, Кузьменко), 23:49 ГБ

4:2 Гусев, 24:44 ШБ

5:2 Кемппайнен (Лехтонен, Бурдасов), 28:25 ГБ

6:2 Фальковский (Комаров, Пыленков), 32:59

7:2 Бурдасов (Гусев), 37:54 ГБ

8:2 Кузьменко (Гусев, Лехтонен), 29:55 ГБ

8:3 Горбунов, 57:25

Статистика матча:

Броски: 55−26

Броски в створ: 36−15

Голы: 8−3

Вбрасывания: 30−30

Блокированные броски: 4−6

Силовые приемы: 16−19

Штраф: 14−22

Вратари: Юханссон — Рибар (Колосов)

Главные судьи: 34. Раводин Алексей, 45. Гофман Роман Линейные судьи: 57. Славиковский Роман, 98. Галимов Ильнур