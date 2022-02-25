На территории Московского спортивного клуба «Альфа-Битца» 23 февраля прошли лыжные соревнования, посвящённые памяти погибших бойцов Управления «А» ЦСН ФСБ Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Ежегодной акцией памяти своих павших товарищей отмечают бойцы управления «Альфа» День защитника Отечества. По словам организаторов, соревнования проводятся в 18-й раз. За время своего существования в ходе многочисленных спецопераций Управление «А» потеряло свыше тридцати сотрудников. Первые потери подразделение понесло в 1979 г. в ходе выполнения боевого задания в Афганистане. Последняя трагическая гибель сотрудника произошла в ходе Сирийской кампании. В этот день ветераны подразделения собираются вместе, вспоминают своих братьев по оружию и организовывают лыжные соревнования, участниками которых могут стать все желающие.

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное построение сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России

Василий Иванов ИА REGNUM На памятной акции 23 февраля, посвященной павшим бойцам Управления «А» ЦСН ФСБ России

Со вступительной речью к собравшимся обратился начальник Управления «А» ЦСН Александр Бондаренко. Он поздравил пришедших на встречу с Днём защитника Отечества.

«Это жизнеутверждающий праздник! Мы помним наших товарищей, и они сегодня живы, они с нами в наших сердцах!» — сказал Бондаренко. Он пожелал всем заряда бодрости и спортивного задора.

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Подготовка инвентаря. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Разминка. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Разминка. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Генерал-полковник Александр Мирошниченко, командир Управления «А» в период 1998—1999 гг. вспомнил подвиги павших бойцов, отдавших свои жизни ради сохранения мира и единства России.

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Иванович Мирошниченко, генерал-полковник, командир Управления «А» ЦСН ФСБ России в период 1998-1999 гг.

«В этом году исполняется 30 лет ассоциации (ветеранов спецвойск), и она делает многое для увековечивания памяти погибших героев. В их честь названы улицы, в школах установлены мемориальные доски, проводятся соревнования, названы клубы и патриотические секции», — отметил Мирошниченко. Он пожелал ветеранам здоровья, а новым поколениям сотрудников — удачи и новых побед.

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Куратором соревнований выступает президент ассоциации лыжных гонок г. Москвы, руководитель группы «Альфа» в период 1991—1992 гг. Михаил Головатов. Перед началом соревнований он обратился к пришедшим на встречу товарищам и сотрудникам Управления «А», отметив особую важность сохранения традиции чтить память погибших бойцов.

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов, президент ассоциации лыжных гонок г. Москвы, руководитель группы «Альфа» в период 1991-1992 гг.

«Мне очень радостно, что мы в 18-йраз собираемся здесь, чтобы отдать дань памяти тем, кого нет сегодня с нами, и провести нашу гонку», — сказал Михаил Васильевич. Он также обратил внимание на роль лыжных гонок в общей структуре отечественного спорта, напомнив о ряде громких побед российских лыжников на Олимпиаде 2022 в Пекине. Он вспомнил о соревнованиях, проводимых в годы Великой Отечественной войны вопреки всем невзгодам военных лет.

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM К старту готовятся юные спортсмены. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Вице-президент международной ассоциации ветеранов Управления «А» Александр Репин вспомнил истоки традиции лыжных соревнований. Изначально соревнования состоялись в память о погибших в Чечне сотрудниках Управления Михаиле Марченко и Борисе Курдибанском, принявших неравный бой с боевиками, прикрывая своих. С тех пор в подразделении появилась традиция проводить 23 февраля лыжные гонки в память о погибших бойцах.

«Эта встреча сплачивает ветеранов и молодых бойцов. Теперь на соревнования приходит все больше людей, и уже не только сотрудники «Альфы». Все желающие могут принять участие и тем самым почтить память ушедших героев. Это объединяет нас всех. Пока мы вместе, мы непобедимы!»

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Георгиевич Репин, вице-президент международной ассоциации ветеранов Управления «А» ЦСН ФСБ России

Василий Иванов ИА REGNUM Призовые кубки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Эмблема Управления «А» на одном из призов. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Медали для финалистов и победителей гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Президент ассоциации лыжных гонок г. Москвы Михаил Васильевич Головатов награждает участников детской команды

Василий Иванов ИА REGNUM Награждение участников детской команды. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Для гостей мероприятия работала полевая кухня

По приблизительным оценкам, мероприятие посетило около 800 человек.