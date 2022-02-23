800 тонн гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР прибыло во временный логистический центр в Ростове-на-Дону.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с гуманитарной помощью на трассе в Ростовской области

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с гуманитарной помощью следует в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Ростовская область

С 23 февраля гуманитарный груз будет распределяться по пунктам временного размещения в Ростовской области. Добровольцы окажут помощь в разгрузке первой помощи. В Ростове они уже приступили к разбору и сортировке гуманитарного груза.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС России во временном логистическом центре в Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС России во временном логистическом центре в Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС России во временном логистическом центре в Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Турчак общается с волонтерами во временном логистическом центре

«Постоянно появляются новые запросы. Пока мы сюда летели, обозначился запрос на учебную литературу, книги, канцелярию для детей. У нас сформированы резервные фонды по каждому субъекту, где находятся беженцы. Сегодня перед вылетом я дал поручение, чтобы эти средства были выделены, и завтра-послезавтра начнется развозка всего необходимого», — сказал Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России».

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Губернатор Ростовской области обозначил, что сейчас в задачи ведомств и подразделений входит организация приема гуманитарной помощи, складирование и дальнейшая передача нуждающимся.

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Турчак общается с волонтерами во временном логистическом центре

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр для приема гуманитарной помощи из регионов России в г. Ростов-на-Дону

«Русские своих не бросают, Россия всегда реагирует на чаяния и трудности людей, где бы они ни находились», — сказал Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры в Ростове-на-Дону

После ночной стоянки в Ростове-на-Дону фуры отправятся в г. Шахты для разгрузки.