3D-инженерия сегодня используется во всех сферах, начиная от кораблестроения и заканчивая плугом для вспашки земли. Проектирование велосипедов, автомобилей, двигателей, применение 3D-технологий в медицине, например создание смарт-протезов, привлекают молодежь.

Подростки всё меньше стремятся поступить на юридический, экономический или управленческий факультеты. В их среде давно бытует мнение, что все места заняты на много лет вперед. Поэтому абитуриенты чаще стали интересоваться компьютерными технологиями, роботизацией и программированием.

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория СтГАУ

Дети не понаслышке знакомы с 3D-ручками и дома самостоятельно создают поделки. Многие еще в школе задумываются над выбором технической специальности, ведь рынок труда в настоящее время открыл новые возможности для тех, кто далек от гуманитарных наук и привык работать руками.

Александр Погожев ИА REGNUM Региональный этап соревнований, которые дают реальные навыки по компетенции «Изготовление прототипа»

Александр Погожев ИА REGNUM Чертеж краскопульта

Учебные заведения, которые ориентированы на технические специальности, шагнув в ногу со временем, смогли адаптироваться и уловили тренд внедрения новых технологий. В техникумах и университетах стали создавать лаборатории с новейшими станками 3D-печати, 3D-сканерами, негромоздкими лазерными и фрезерными станками, автоматизированными столами для раскроя деталей.

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория по производству деталей на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Конкурсант в отражении 3D-принтера

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

В городах создаются детские технопарки, где детей учат делать цифровые модели предметов в компьютерной программе или отсканировав 3D-сканером и изготавливать объекты на 3D-принтере, доводя изделия до готовности при помощи лазерных и фрезерных станков.

Александр Погожев ИА REGNUM Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере

Школьники и студенты постоянно обмениваются опытом, соревнуются в конкурсах для повышения профессионального мастерства, закрепления навыков работы с чертежами и станками.

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Конкурсант чистит фрезерный станок

Степан Ярыш, студент 2-го курса СтГАУ, до поступления был увлечен столярным делом. Родители поддержали интерес сына к ручному труду и разрешили в одном из хозяйственных помещений во дворе домовладения организовать столярную мастерскую.

Учась в восьмом классе, Степан оказался на курсах в лаборатории ЦМИТ «Фаблаб «Вектор» на факультете социокультурного сервиса и туризма вуза. Обучаясь, юноша определился со своей будущей специальностью и после школы поступил в аграрный университет, чтобы заниматься делом, которое пришлось по душе.

«Здесь есть 3D-принтеры, лазерные и фрезерные станки, опытные наставники. После обучения планирую работать по специальности, каждый человек в нашей лаборатории очень востребован на рынке труда благодаря приобретенным навыкам», — рассказывает Степан.

Александр Погожев ИА REGNUM Региональный этап соревнований, которые дают реальные навыки по компетенции «Изготовление прототипа»

Александр Погожев ИА REGNUM Фрезеровка деталей для краскопульта

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере

Несмотря на то, что промышленный сектор раньше, чем система образования, оптимизировал производственные процессы и закупил современное оборудование, за последний десяток лет вузы сумели выпустить достаточное количество профессионалов.

Александр Погожев ИА REGNUM Эксперты обсуждают технологию изготовления форм для производства деталей

Александр Погожев ИА REGNUM Форма для производства детали

Александр Погожев ИА REGNUM Эксперты обсуждают технологию изготовления форм для производства деталей

Александр Погожев ИА REGNUM Эксперты рассчитывают необходимые параметры для заливки формы

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория по 3D-моделированию

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория по 3D-моделированию

Александр Погожев ИА REGNUM Эксперты примеряют маску, которая изготовлена на 3D-принтере

Преподаватели Ставропольского государственного аграрного университета отмечают, что работодатели ценят специалистов, которые приходят на работу не только с академическим багажом знаний, но и навыком работы на современных 3D-станках и с программным обеспечением для моделирования.

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом

Александр Погожев ИА REGNUM Оборудование для изготовления деталей из металла

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом

Таким образом, профессии токарь, слесарь, столяр, фрезеровщик дополнились виртуальной 3D-реальностью и стали интересными для молодежи с долгосрочными перспективами на жизнь.