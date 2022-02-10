Более 800 тонн томатов получили аграрии Крыма с начала 2022 года. На крупнейшем тепличном комбинате побывал корреспондент ИА REGNUM — он выяснил, как выращивают «золотые яблоки» на закрытом грунте, чтобы они были на прилавках и столах жителей даже зимой.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уход за будущим урожаем

«Производство томатов по итогам прошлого года превысило показатели 2020 года. В Республике Крым в 2020 году было собрано 21,9 тыс. тонн томатов в закрытом грунте, в 2021 году — 24,6 тыс. тонн», — отметила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Только тепличный комбинат в Белогорском районе за год увеличил производство на более чем 40% — до 5335 тонн в 2021 году. Сегодня на предприятии организовано уже 323 рабочих места, в 2021 году максимальная заработная плата овощевода составила 116 800 рублей.

Комплекс заработал в 2020 году. На данный момент уже введены в эксплуатацию две очереди тепличного комбината общей площадью 16 гектаров.

Александр Полегенько ИА REGNUM Создание питательного раствора для томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Создание питательного раствора для томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Создание питательного раствора для томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Создание питательного раствора для томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Уход за будущим урожаем

Александр Полегенько ИА REGNUM Уход за будущим урожаем

Александр Полегенько ИА REGNUM Уход за будущим урожаем

Александр Полегенько ИА REGNUM Уход за будущим урожаем

Александр Полегенько ИА REGNUM Уход за будущим урожаем

Александр Полегенько ИА REGNUM Тепличный комплекс в Белогорском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Хранилище

Александр Полегенько ИА REGNUM Хранилище

Александр Полегенько ИА REGNUM Хранилище

Александр Полегенько ИА REGNUM Хранилище