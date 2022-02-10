Более 800 тонн томатов получили аграрии Крыма с начала 2022 года. На крупнейшем тепличном комбинате побывал корреспондент ИА REGNUM — он выяснил, как выращивают «золотые яблоки» на закрытом грунте, чтобы они были на прилавках и столах жителей даже зимой.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уход за будущим урожаем
«Производство томатов по итогам прошлого года превысило показатели 2020 года. В Республике Крым в 2020 году было собрано 21,9 тыс. тонн томатов в закрытом грунте, в 2021 году — 24,6 тыс. тонн», — отметила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
Только тепличный комбинат в Белогорском районе за год увеличил производство на более чем 40% — до 5335 тонн в 2021 году. Сегодня на предприятии организовано уже 323 рабочих места, в 2021 году максимальная заработная плата овощевода составила 116 800 рублей.
Комплекс заработал в 2020 году. На данный момент уже введены в эксплуатацию две очереди тепличного комбината общей площадью 16 гектаров.