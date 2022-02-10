В Санкт-Петербурге проходит Международный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

В третий день турнира Елена Рыбакина (Казахстан) обыграла в двух сетах — 6/2, 6/1 Варвару Грачеву (Россия). Анетт Контавейт (Эстония) победила Сорану Кырстя (Румыния) — 6/4, 7/5. В четвертьфинале Анетт встретится с Белиндой Бенчич (Швейцария), которая в завершающем матче дня обыграла Каю Юван (Словения) — 6/1, 7/6 (7−2).

Елизе Мертенс (Бельгия) одолела в трёх сетах Петру Мартич (Хорватия) со счетом 6/4, 3/6, 6/2, за выход в полуфинал поборется Марией Саккари (Греция), которая нанесла поражение Екатерине Александровой (Россия) — 6/2, 6/4.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Петра Мартич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Петра Мартич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Петра Мартич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Петра Мартич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Петра Мартич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс радуется победе

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Белинда Бенчич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Кайя Юван

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Белинда Бенчич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Белинда Бенчич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Белинда Бенчич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Кайя Юван

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Кайя Юван

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Кайя Юван

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Белинда Бенчич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Белинда Бенчич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Белинда Бенчич

«Если бы я сразу не упустила свою подачу, то можно было бы навязать борьбу и сделать что-то. Но как-то сегодня не сложилось у меня, мяч не сидел на ракетке, все немного вылетало в аут. Все-таки, когда играешь с преимуществом в брейк, играется гораздо спокойнее», — рассказала после игры с Саккари Александрова.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Турнир проводится с 2003 года и относится к категории WTA 500. В 2022 году его призовой фонд превышает $703 тыс.