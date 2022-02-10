В Санкт-Петербурге проходит Международный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

В третий день турнира Елена Рыбакина (Казахстан) обыграла в двух сетах — 6/2, 6/1 Варвару Грачеву (Россия). Анетт Контавейт (Эстония) победила Сорану Кырстя (Румыния) — 6/4, 7/5. В четвертьфинале Анетт встретится с Белиндой Бенчич (Швейцария), которая в завершающем матче дня обыграла Каю Юван (Словения) — 6/1, 7/6 (7−2).

Елизе Мертенс (Бельгия) одолела в трёх сетах Петру Мартич (Хорватия) со счетом 6/4, 3/6, 6/2, за выход в полуфинал поборется Марией Саккари (Греция), которая нанесла поражение Екатерине Александровой (Россия) — 6/2, 6/4.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Петра Мартич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Петра Мартич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Петра Мартич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Петра Мартич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Петра Мартич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс радуется победе
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Белинда Бенчич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Кайя Юван
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Белинда Бенчич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Белинда Бенчич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Белинда Бенчич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Кайя Юван
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Кайя Юван
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Кайя Юван
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Белинда Бенчич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Белинда Бенчич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Белинда Бенчич

«Если бы я сразу не упустила свою подачу, то можно было бы навязать борьбу и сделать что-то. Но как-то сегодня не сложилось у меня, мяч не сидел на ракетке, все немного вылетало в аут. Все-таки, когда играешь с преимуществом в брейк, играется гораздо спокойнее», — рассказала после игры с Саккари Александрова.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Екатерина Александрова
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Екатерина Александрова
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Екатерина Александрова
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Екатерина Александрова
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари

Турнир проводится с 2003 года и относится к категории WTA 500. В 2022 году его призовой фонд превышает $703 тыс.