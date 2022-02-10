St. Petersburg Ladies Trophy: день третий — фоторепортаж
В Санкт-Петербурге проходит Международный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.
В третий день турнира Елена Рыбакина (Казахстан) обыграла в двух сетах — 6/2, 6/1 Варвару Грачеву (Россия). Анетт Контавейт (Эстония) победила Сорану Кырстя (Румыния) — 6/4, 7/5. В четвертьфинале Анетт встретится с Белиндой Бенчич (Швейцария), которая в завершающем матче дня обыграла Каю Юван (Словения) — 6/1, 7/6 (7−2).
Елизе Мертенс (Бельгия) одолела в трёх сетах Петру Мартич (Хорватия) со счетом 6/4, 3/6, 6/2, за выход в полуфинал поборется Марией Саккари (Греция), которая нанесла поражение Екатерине Александровой (Россия) — 6/2, 6/4.
«Если бы я сразу не упустила свою подачу, то можно было бы навязать борьбу и сделать что-то. Но как-то сегодня не сложилось у меня, мяч не сидел на ракетке, все немного вылетало в аут. Все-таки, когда играешь с преимуществом в брейк, играется гораздо спокойнее», — рассказала после игры с Саккари Александрова.
Турнир проводится с 2003 года и относится к категории WTA 500. В 2022 году его призовой фонд превышает $703 тыс.