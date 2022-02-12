Петроглифы у мыса Херсонес в Севастополе — одна из самых необычных достопримечательностей города, хотя их «историчность» остаётся под вопросом.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Херсонес

Местные жители утверждают, что появилась группа петроглифов — изображений, высеченных на прибрежных камнях — относительно недавно, лишь в последние годы, благодаря нескольким энтузиастам.

Но, несмотря на это, загадочные наскальные рисунки притягивают к себе многочисленных туристов. А ещё большую таинственность и «состаренность» им придаёт сама природа: в этом году сильные штормы стёрли рисунки — где-то фрагментами, а где-то и полностью.

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Херсонес

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Херсонес