«Омикрон» — штамм вируса без морали и не щадит ни пожилых, ни молодых. Ставропольский край отстает по пику распространения «Омикрона» на две-три недели, но медики уже обеспокоены и готовятся дать отпор вирусу.

Александр Погожев ИА REGNUM Детское приемное отделение Ставропольской краевой инфекционной больницы

«Пока мы проводим ежедневный мониторинг заболевших поступивших и выписанных детей. Сейчас можно говорить о том, что «Омикрон» протекает легче. Заболеть им подросток может от любого члена семьи, и как будет протекать заболевание у каждого индивидуального организма — никто не может предусмотреть. Поэтому надо самим себя оберегать, думать о своей семье. Взрослые в семье должны быть повторно вакцинированы для того, чтобы не заразить ребенка. Но и ребенок должен быть защищен, так как он посещает различные секции, кружки и другие места скопления людей, где может подхватить коронавирус. Здесь палка о двух концах: как взрослый может заразить ребенка, так и наоборот. Поэтому семья будет защищена, если все будут привиты. Даже если они заболеют новым штаммом, то болезнь будет протекать легче. Неслучайно же привитые и после этого заболевшие «Омикроном» люди через 7 дней могут посещать образовательные учреждения или работу, не обследуясь на «Омикрон», — говорит Наталья Яценко, главный врач Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы.

Александр Погожев ИА REGNUM Наталья Яценко, главный врач ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница»

Александр Погожев ИА REGNUM Детское ковидное отделение в Ставропольской краевой инфекционной больнице

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник в «чистой зоне» Ставропольской краевой инфекционной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник в детском ковидном отделении

Александр Погожев ИА REGNUM Детское ковидное отделение в Ставропольской краевой инфекционной больнице

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник в «красной зоне» детского ковидного отделения

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник заходит в процедурный кабинет детского ковидного отделения

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник заходит в процедурный кабинет детского ковидного отделения

Несмотря на то, что «Омикрон» сейчас главенствует, штамм «Дельта» вытеснен не полностью. Тяжелые и реанимационные пациенты Ставропольской инфекционной больницы в основном больны штаммом «Дельта», теперь к ним присоединяются и подростки с «Омикроном».

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские препараты в процедурном кабинете детского ковидного отделения

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы

В связи с тем, что уже более 50% населения привитые, «Омикрон» не находит в них благоприятной среды, чтобы подселиться в организм. Поэтому вирус ищет непривитых людей, к которым как раз относятся дети. В них новый штамм набирает свои силы и необходимые качества для мутации.

По словам инфекционистов, иммунная система привитых людей становится мудрее. При помощи лекарственных препаратов и ухода врачей вирус быстрее выходит из клеток крови больного.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача лекарственных препаратов больным в детском ковидном отделении

Александр Погожев ИА REGNUM В палате детского ковидного отделения Ставропольской краевой инфекционной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM В палате детского ковидного отделения Ставропольской краевой инфекционной больницы

По статистике медиков, непривитые попадают в больницу с большими осложнениями, чем вакцинированные пациенты. Осложнения касаются сердечно-сосудистой системы, когда в результате ишемических процессов в головном мозге возникают сильнейшие головные боли, мигрень, нарушения памяти, сосредоточенности и способности к обучению.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы

У подростков чаще всего происходят нарушения в носоглотке и в придаточных пазухах носа (гайморит, фронтит, этмоидит), также может возникнуть отит. Помимо этих осложнений, врачи наблюдают воспаление миндалин, нарушение ритма сердца.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Врачи проверяют состояние подростка в детском ковидном отделении

Александр Погожев ИА REGNUM Врач прослушивает дыхание подростка в детском ковидном отделении

Александр Погожев ИА REGNUM Врач прослушивает дыхание подростка в детском ковидном отделении

Александр Погожев ИА REGNUM Врач измеряет давление у подростка в детском ковидном отделении

Пневмония у подростков тоже возникает чаще, чем у детей младшего возраста. Это связано с тем, что молодой организм испытывает возрастную гормональную перестройку. В этот момент иммунная система не способна к противодействию коронавирусу. Самая многочисленная группа детей, попадающих в стационар, — дети от 7 до 14 лет.

Александр Погожев ИА REGNUM Врач делает обход в отделении реанимации для больных ковидом детей

Александр Погожев ИА REGNUM Врач делает обход в отделении реанимации для больных ковидом детей

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник в детском ковидном отделении Ставропольской краевой инфекционной больницы

Малыши, которые имеют глубокое поражение центральной нервной системы, судорожные синдромы на фоне ОРВИ и коронавирусной инфекции, нередко испытывают резкое ухудшение самочувствия. Сейчас в реанимации детской инфекционной больницы находятся дети с изначальным тяжелым состоянием. Врачи просят не путать это состояние с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник идет мимо кислородной станции в Ставропольской краевой инфекционной больнице

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник возле боксов отделения реанимации в Ставропольской краевой инфекционной больнице

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник возле боксов отделения реанимации в Ставропольской краевой инфекционной больнице

По последним данным, в Ставропольском крае не зафиксировано ни одного серьезного осложнения у детей. Есть только температурная реакция, которая длится не более 12 часов. Иммунные системы у детей разные, и каждая реагирует по-своему, но это не является причиной к отводу от прививок, говорят врачи и уже с 12 лет рекомендуют сделать ребенку прививку от коронавируса.