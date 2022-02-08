Снег, гололед, реагенты — погода в Москве. Фоторепортаж
8 февраля 2022
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Атлантический циклон принёс в Европейскую Россию резкое потепление.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Москве
В Москве февральские морозы сменились мартовским потеплением, пушистый снег перешел в снег с дождем. Температура воздуха с минусовой отметки в 5 ° повысилась до нулевой отметки.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реагенты рассыпают по пешеходной плитке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реагенты рассыпают по пешеходной плитке в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег и лужи
По прогнозам центра «Фобос», в Москве сегодня до +2 °, завтра уже не выше 0 °. А в четверг-пятницу вновь до +2 °. Всё это время в столице будут идти осадки то в виде дождя, то в виде снега. По ночам лужи на улицах будут замерзать, на дорогах и тротуарах будет скользко.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реагенты рассыпают по пешеходной плитке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На дорогах слякоть
На борьбу с гололедицей вышли дорожные службы, которые превращают снег в лужи на тротуарах при помощи реагентов. Дорожная техника очищает дороги, и снежные сугробы вывозят из центра города.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На дорогах слякоть
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Машины, нагруженные снегом
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве