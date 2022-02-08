Атлантический циклон принёс в Европейскую Россию резкое потепление.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Москве

В Москве февральские морозы сменились мартовским потеплением, пушистый снег перешел в снег с дождем. Температура воздуха с минусовой отметки в 5 ° повысилась до нулевой отметки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реагенты рассыпают по пешеходной плитке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реагенты рассыпают по пешеходной плитке в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег и лужи

По прогнозам центра «Фобос», в Москве сегодня до +2 °, завтра уже не выше 0 °. А в четверг-пятницу вновь до +2 °. Всё это время в столице будут идти осадки то в виде дождя, то в виде снега. По ночам лужи на улицах будут замерзать, на дорогах и тротуарах будет скользко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реагенты рассыпают по пешеходной плитке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На дорогах слякоть

На борьбу с гололедицей вышли дорожные службы, которые превращают снег в лужи на тротуарах при помощи реагентов. Дорожная техника очищает дороги, и снежные сугробы вывозят из центра города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На дорогах слякоть

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины, нагруженные снегом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве