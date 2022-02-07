Побывать в отреставрированном сухом доке в Балаклаве и увидеть вблизи подводную лодку С-49 проекта 633РВ («Ромео») жители и гости Севастополя смогут в мае 2022 года. Корреспонденту ИА REGNUM удалось это сделать уже сегодня.

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральный вход в Балаклавский подземный музейный комплекс

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральный вход в Балаклавский подземный музейный комплекс

Сухой док и малый батопорт (стальной герметический затвор дока) находились в запустении 30 лет. Последняя подводная лодка проходила доковый ремонт здесь в 1991 году.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

В июле — сентябре 2021 года здесь провели исследовательские и ремонтные работы, площадку восстановили для музеефикации, сделали безопасной для посещения туристами. Специалисты провели масштабную работу — док очистили от копившихся годами ила и мусора, стены дока очистили от водорослей, мидий и ракообразных, укрепили палубу дока. Для установки подводной лодки С-49 на ее «вечное докование» были подготовлены стационарные киль-блоки.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузочная площадка объекта 820 РТБ

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузочная площадка объекта 820 РТБ

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка С-49

8 ноября 2021 года, после трёхмесячного ремонта в Северном доке ООО «Ремкор» при содействии сотрудников Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе, С-49 была отбуксирована в Южную бухту Севастополя. За время ремонта специалисты заменили 90% легкого корпуса.

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспонаты музейного комплекса

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспонаты музейного комплекса

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспонаты музейного комплекса

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспонаты музейного комплекса

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспонаты музейного комплекса

12 ноября с помощью специалистов Черноморского флота лодка, пройдя 26 морских миль, была отбуксирована в Балаклавскую бухту и заведена в морской канал подземного комплекса. 13 ноября лодку завели в сухой док, начались работы по его осушению.

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспонаты музейного комплекса

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспонаты музейного комплекса

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка «Акула»

Александр Полегенько ИА REGNUM Подводная лодка «Варшавянка»

Новый экскурсионный маршрут вокруг дока, в котором установлена подводная лодка, открылся в музейном комплексе 10 декабря. Однако пока посетить саму подводную лодку внутри не удастся — продолжаются восстановительные работы внутри нее, так как лодка не ремонтировалась уже 30 лет, а в последние годы использовалась, как ПЗС-50 — было снято все основное оборудование. Возможность спуститься на дно сухого дока и пройти у подводной лодки под килем у туристов появится в мае 2022 года — с началом высокого туристического сезона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Стена памяти у входа в Балаклавский подземный музейный комплекс