Подводная лодка С-49 в Балаклавском подземном музее — фоторепортаж
Побывать в отреставрированном сухом доке в Балаклаве и увидеть вблизи подводную лодку С-49 проекта 633РВ («Ромео») жители и гости Севастополя смогут в мае 2022 года. Корреспонденту ИА REGNUM удалось это сделать уже сегодня.
Сухой док и малый батопорт (стальной герметический затвор дока) находились в запустении 30 лет. Последняя подводная лодка проходила доковый ремонт здесь в 1991 году.
В июле — сентябре 2021 года здесь провели исследовательские и ремонтные работы, площадку восстановили для музеефикации, сделали безопасной для посещения туристами. Специалисты провели масштабную работу — док очистили от копившихся годами ила и мусора, стены дока очистили от водорослей, мидий и ракообразных, укрепили палубу дока. Для установки подводной лодки С-49 на ее «вечное докование» были подготовлены стационарные киль-блоки.
8 ноября 2021 года, после трёхмесячного ремонта в Северном доке ООО «Ремкор» при содействии сотрудников Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе, С-49 была отбуксирована в Южную бухту Севастополя. За время ремонта специалисты заменили 90% легкого корпуса.
12 ноября с помощью специалистов Черноморского флота лодка, пройдя 26 морских миль, была отбуксирована в Балаклавскую бухту и заведена в морской канал подземного комплекса. 13 ноября лодку завели в сухой док, начались работы по его осушению.
Новый экскурсионный маршрут вокруг дока, в котором установлена подводная лодка, открылся в музейном комплексе 10 декабря. Однако пока посетить саму подводную лодку внутри не удастся — продолжаются восстановительные работы внутри нее, так как лодка не ремонтировалась уже 30 лет, а в последние годы использовалась, как ПЗС-50 — было снято все основное оборудование. Возможность спуститься на дно сухого дока и пройти у подводной лодки под килем у туристов появится в мае 2022 года — с началом высокого туристического сезона.