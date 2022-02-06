5 февраля в Ставрополь прибыл «Поезд Победы». Масштабный историко-просветительский проект создан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Погожев ИА REGNUM «Поезд Победы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM «Поезд Победы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM «Поезд Победы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Железнодорожный вокзал. г. Ставрополь

Поезд тронулся с Белорусского вокзала в октябре 2020 года. В этом году, продолжая свое путешествие, поезд успел уже посетить Ростов-на-Дону, Воронеж, Таганрог, Елец.

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры в «Поезде Победы» встречают посетителей

Александр Погожев ИА REGNUM «Поезд Победы»

Посещение экспозиции началось с самого утра.

«Для нас большая честь принимать у себя такой грандиозный патриотический проект, как «Поезд Победы». Сегодня мы все погрузились в атмосферу того времени, пройдя по тропам войны от самого начала до Великой Победы. Только люди высочайшего патриотизма, беззаветно любящие свою страну, родную землю и семью, ценой нечеловеческих страданий и усилий завоевали мирную жизнь для нас — их потомков. Спасибо организаторам, что дали возможность жителям Ставрополя прикоснуться к истории», — прокомментировал свое посещение экспозиции глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Экспозиция с трехмерными панорамами и инсталляциями, созданная группой молодых художников «Невский баталист», включила в себя более четырех тысяч единиц уникального реквизита.

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

В вагонах отражена жизнь советских граждан начиная с 21 июня 1941 года. Мирные люди едут в вагонах, ничто не предвещает беды — и далее, в соответствии с историческими событиями: внезапное вторжение, зов встать на защиту Родины, эшелоны добровольцев, вступивших в ряды Красной армии, плен, пытки, концлагерь, ранения, жизнь в окопах, санчасть, работа ученых в борьбе со вспышками эпидемий и создании нового эффективного оружия, переломный момент в ходе войны, пленные солдаты и офицеры немецкой армии и, наконец, ликование от долгожданной Победы.

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Ожидается, что за 4 дня поезд смогут успеть посетить около двух с половиной тысяч человек. В проведении экскурсий по вагонам с экспозициями и инсталляциями на тему Великой Отечественной войны будет помогать коллектив из пятидесяти волонтеров. Помимо этого, в выставке задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей, плюс посетителей в наушниках сопровождает аудиогид.

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы». Фигуры пленных в вагоне «Поезда Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

В вагонах не только создано все, чтобы погрузить посетителей в атмосферу того времени, но и предлагается принять участие в интерактивных играх. Даже пожилой гость экспозиции быстро сориентировался и в условиях, когда решения нужно принимать незамедлительно, смог правильно выбрать вариант действия в тактической игре и победить в одной из схваток с противником, заманив его в ловушку.

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы». Посетитель экспозиции

Выставку также посетил председатель Ставропольского городского Совета ветеранов Игорь Фаталиев.

«Прошли по этим 9 вагонам, и как будто сам окунулся в те годы. И боль, и гордость, и радость — это мы всё сегодня видим. Все значимые для нас, послевоенных поколений, вехи я сегодня увидел. Очень здорово», — сказал он.

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Уникальный передвижной музей пробудет на железнодорожной станции до 8 февраля. Далее экспозиция отправится в Элисту, Махачкалу, Грозный и другие города. Объехав всю Россию, 9 мая «Поезд Победы» прибудет в Москву.