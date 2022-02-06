Жители Троицка продолжают борьбу за свой лес — фоторепортаж
В Подмосковном Троицке прошёл народный сход, посвящённый обострившейся проблеме вырубки Троицкого лесного массива, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В ходе акции протестующие против вырубки граждане записали обращение к президенту России и добились диалога с представителями фирмы-застройщика. От лица пришедших людей выступил правозащитник Антон Могильников. По требованию граждан, представители застройщика предоставили копии документов на работы по периметру обозначенной территории. В ходе публичной читки Антоном Могильниковым был установлен факт прекращения срока действия договора с департаментом строительства г. Москвы, имевшего конечную дату действия 20 января 2022.
По оценке правозащитника, несмотря на прекращение срока действия документа, застройщику был выдан ордер на дальнейшие работы главой городского округа Троицк Владимиром Дудочкиным без согласования с департаментом. По факту незаконного уничтожения леса и хищения древесины, а также нанесения ущерба жителям Троицка и ограничения доступа в лес лично Могильниковым было составлено заявление прибывшим на «стройплощадку» сотрудникам полиции. Затем жители потребовали прекращения всех работ на территории Троицкого леса.
К митингующим приехал депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Он заявил о запланированной встрече с главой г. Троицка Владимиром Дудочкиным. На просьбу депутата прекратить все работы вплоть до его встречи с Дудочкиным, запланированной на 10 февраля, представитель СУ-555 заявил, что не может остановить работы без особых на то оснований. Он запросил распоряжение о прекращении работ из департамента. Депутат сообщил о своём намерении получить соответствующее распоряжение, а также подать прошение начальнику Главного управления МВД России по г. Москве Олегу Баранову о проведении расследования инцидентов избиения протестующих граждан неизвестными в желтых жилетах и строительных касках, имевших место быть на протяжении предыдущей недели. При этом он особо отметил бездействие полиции, присутствовавшей во время данных инцидентов. После продолжительной беседы с представителем застройщика СУ-555, было принято решение о прекращении работ до понедельника, 7 февраля.
На сегодняшний день одним из альтернативных решений стал проект переноса запланированного строительства школы с территории Троицкого леса вглубь городского массива.