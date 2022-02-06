В Подмосковном Троицке прошёл народный сход, посвящённый обострившейся проблеме вырубки Троицкого лесного массива, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Троицка заходят на территорию выпилки

В ходе акции протестующие против вырубки граждане записали обращение к президенту России и добились диалога с представителями фирмы-застройщика. От лица пришедших людей выступил правозащитник Антон Могильников. По требованию граждан, представители застройщика предоставили копии документов на работы по периметру обозначенной территории. В ходе публичной читки Антоном Могильниковым был установлен факт прекращения срока действия договора с департаментом строительства г. Москвы, имевшего конечную дату действия 20 января 2022.

Василий Иванов ИА REGNUM Правозащитник Антон Могильников

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Рабочие строят забор по периметру территории выпилки леса

Василий Иванов ИА REGNUM Собравшиеся граждане записывают обращение к президенту России Владимиру Путину

Василий Иванов ИА REGNUM Избитый активист движения «Мы за лес»

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Троицкий лес

Василий Иванов ИА REGNUM Активисты с плакатами

Василий Иванов ИА REGNUM Благотворительный концерт

Василий Иванов ИА REGNUM Народ обращается к сотруднику полиции

Василий Иванов ИА REGNUM Троицкий лес

По оценке правозащитника, несмотря на прекращение срока действия документа, застройщику был выдан ордер на дальнейшие работы главой городского округа Троицк Владимиром Дудочкиным без согласования с департаментом. По факту незаконного уничтожения леса и хищения древесины, а также нанесения ущерба жителям Троицка и ограничения доступа в лес лично Могильниковым было составлено заявление прибывшим на «стройплощадку» сотрудникам полиции. Затем жители потребовали прекращения всех работ на территории Троицкого леса.

Василий Иванов ИА REGNUM Спиленный Троицкий лес

Василий Иванов ИА REGNUM Троицкий лес

Василий Иванов ИА REGNUM Люди собираются в центре просеки

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Троицкий лес

Василий Иванов ИА REGNUM Рабочий уходит при виде пришедших людей

К митингующим приехал депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Он заявил о запланированной встрече с главой г. Троицка Владимиром Дудочкиным. На просьбу депутата прекратить все работы вплоть до его встречи с Дудочкиным, запланированной на 10 февраля, представитель СУ-555 заявил, что не может остановить работы без особых на то оснований. Он запросил распоряжение о прекращении работ из департамента. Депутат сообщил о своём намерении получить соответствующее распоряжение, а также подать прошение начальнику Главного управления МВД России по г. Москве Олегу Баранову о проведении расследования инцидентов избиения протестующих граждан неизвестными в желтых жилетах и строительных касках, имевших место быть на протяжении предыдущей недели. При этом он особо отметил бездействие полиции, присутствовавшей во время данных инцидентов. После продолжительной беседы с представителем застройщика СУ-555, было принято решение о прекращении работ до понедельника, 7 февраля.

Василий Иванов ИА REGNUM Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин

Василий Иванов ИА REGNUM Представитель СУ-555 Алмаз Фаридович

Василий Иванов ИА REGNUM Плакаты с президентом России на деревьях в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Митрохин беседует с представителем СУ-555

Василий Иванов ИА REGNUM Участники народного схода препятствуют работе техники

Василий Иванов ИА REGNUM Участники схода сваливают бревна на дорогу в знак протеста

Василий Иванов ИА REGNUM Участники народного схода препятствуют дальнейшей работе техники

На сегодняшний день одним из альтернативных решений стал проект переноса запланированного строительства школы с территории Троицкого леса вглубь городского массива.

Василий Иванов ИА REGNUM Местная жительница указывает на спиленные деревья

Василий Иванов ИА REGNUM Лесные руины