На агрофирме в Ставропольском крае планируют провести крупномасштабную селекцию, чтобы создать стада коров с заданным белково‑ и жирнокислотным составом молока с лечебными свойствами.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы Голштинской порды

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская

В этом агрофирме «Село им. Г. В. Кайшева» помогут ученые Ставропольского аграрного университета. Лаборатория селекционного контроля качества молока вуза обслуживает 80% племенных хозяйств региона. Для проведения крупной селекционной и аналитической работы в университете ожидают поставку современной аналитической системы от Датского поставщика. Система будет установлена на базе биотехнологического факультета в лаборатории селекционного контроля качества молока.

Александр Погожев ИА REGNUM Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы

Александр Погожев ИА REGNUM Работник фермы чистит помещение для коров

Александр Погожев ИА REGNUM Чесалка для коров

Александр Погожев ИА REGNUM Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы

Александр Погожев ИА REGNUM Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы

Александр Погожев ИА REGNUM Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская

Александр Погожев ИА REGNUM Краска для пометки животных

Генеральный директор агрофирмы Юрий Кайшев через контроль качества молока планирует создать стада коров, у которых в молоке будет высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот. Это будет способствовать снижению холестерина в крови потребителя, что улучшит работу сердечно-сосудистой системы.

Александр Погожев ИА REGNUM Генеральный директор ООО «Агрофирма"Село им. Г.В. Кайшева» Юрий Кайшев

На ферме агрофирмы в настоящее время более одной тысячи двухсот дойных коров. Процесс доения идет фактически непрерывно в течение дня. За один раз автоматизированная система в доильном цехе позволяет подоить сорок коров. Для лучшего надоя в помещении играет классическая музыка. В среднем корова дает семнадцать литров молока, но есть рекордсменки, которые дают свыше двадцати литров.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы идут на дойку

Александр Погожев ИА REGNUM Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы идут на дойку

Александр Погожев ИА REGNUM Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»

Александр Погожев ИА REGNUM Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»

Александр Погожев ИА REGNUM Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»

Александр Погожев ИА REGNUM Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»

Александр Погожев ИА REGNUM Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»

Александр Погожев ИА REGNUM Дегустатор молока

Александр Погожев ИА REGNUM Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы

Александр Погожев ИА REGNUM Кабина молоковоза

Александр Погожев ИА REGNUM Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы

Высокие показатели надоя зависят не только от музыки, но и от ухода, кормления. Корма агрофирма заготавливает самостоятельно, кроме гранулированного комбикорма. Его покупают и добавляют кукурузу. Помимо сухого корма коровам дают сено и силос, а еще в рацион добавляют минеральную воду. В основном кормление автоматизированное на специальной сельхозтехнике. Только телятам насыпают каждому в отдельности. Телята появляются на ферме круглый год, но бум рождаемости наступает ближе к зиме.

Александр Погожев ИА REGNUM Работницы агрофирмы кормят телят

Александр Погожев ИА REGNUM Кукуруза

Александр Погожев ИА REGNUM Работницы агрофирмы кормят телят

Александр Погожев ИА REGNUM Телёнок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»

Александр Погожев ИА REGNUM Работники агрофирмы кормят телят

Александр Погожев ИА REGNUM Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская

Александр Погожев ИА REGNUM Работник моет сельхозтехнику для раздачи корма

На предприятие регулярно приезжают студенты с разных факультетов аграрного университета для накопления опыта, прохождения практики и прослушивания выездных лекций.

Александр Погожев ИА REGNUM Теленок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»

Александр Погожев ИА REGNUM Студент Ставропольского аграрного университа на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»

Александр Погожев ИА REGNUM Выездное занятие со студентами кафедры ветеринарии СтГАУ

Агрофирма наладила партнерские отношения не только с СтГАУ, но и с ООО «Пятигорский молочный комбинат». Сырье с фермы поступает на предприятие для дальнейшей переработки. Благодаря этому сотрудничеству партнеры принимают участие в программе «Агроиннополис — 2030» для реализации стратегического проекта по развитию молочного скотоводства.