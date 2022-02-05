На агрофирме в Ставропольском крае планируют провести крупномасштабную селекцию, чтобы создать стада коров с заданным белково‑ и жирнокислотным составом молока с лечебными свойствами.
Александр Погожев ИА REGNUM
Коровы Голштинской порды
Александр Погожев ИА REGNUM
ООО «Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская
В этом агрофирме «Село им. Г. В. Кайшева» помогут ученые Ставропольского аграрного университета. Лаборатория селекционного контроля качества молока вуза обслуживает 80% племенных хозяйств региона. Для проведения крупной селекционной и аналитической работы в университете ожидают поставку современной аналитической системы от Датского поставщика. Система будет установлена на базе биотехнологического факультета в лаборатории селекционного контроля качества молока.
Генеральный директор агрофирмы Юрий Кайшев через контроль качества молока планирует создать стада коров, у которых в молоке будет высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот. Это будет способствовать снижению холестерина в крови потребителя, что улучшит работу сердечно-сосудистой системы.
Александр Погожев ИА REGNUM
Генеральный директор ООО «Агрофирма"Село им. Г.В. Кайшева» Юрий Кайшев
На ферме агрофирмы в настоящее время более одной тысячи двухсот дойных коров. Процесс доения идет фактически непрерывно в течение дня. За один раз автоматизированная система в доильном цехе позволяет подоить сорок коров. Для лучшего надоя в помещении играет классическая музыка. В среднем корова дает семнадцать литров молока, но есть рекордсменки, которые дают свыше двадцати литров.
Александр Погожев ИА REGNUM
Коровы идут на дойку
Александр Погожев ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев ИА REGNUM
Коровы идут на дойку
Александр Погожев ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев ИА REGNUM
Дегустатор молока
Александр Погожев ИА REGNUM
Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы
Александр Погожев ИА REGNUM
Кабина молоковоза
Александр Погожев ИА REGNUM
Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы
Высокие показатели надоя зависят не только от музыки, но и от ухода, кормления. Корма агрофирма заготавливает самостоятельно, кроме гранулированного комбикорма. Его покупают и добавляют кукурузу. Помимо сухого корма коровам дают сено и силос, а еще в рацион добавляют минеральную воду. В основном кормление автоматизированное на специальной сельхозтехнике. Только телятам насыпают каждому в отдельности. Телята появляются на ферме круглый год, но бум рождаемости наступает ближе к зиме.
Александр Погожев ИА REGNUM
Работницы агрофирмы кормят телят
Александр Погожев ИА REGNUM
Кукуруза
Александр Погожев ИА REGNUM
Работницы агрофирмы кормят телят
Александр Погожев ИА REGNUM
Телёнок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
На предприятие регулярно приезжают студенты с разных факультетов аграрного университета для накопления опыта, прохождения практики и прослушивания выездных лекций.
Александр Погожев ИА REGNUM
Теленок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев ИА REGNUM
Студент Ставропольского аграрного университа на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев ИА REGNUM
Выездное занятие со студентами кафедры ветеринарии СтГАУ
Агрофирма наладила партнерские отношения не только с СтГАУ, но и с ООО «Пятигорский молочный комбинат». Сырье с фермы поступает на предприятие для дальнейшей переработки. Благодаря этому сотрудничеству партнеры принимают участие в программе «Агроиннополис — 2030» для реализации стратегического проекта по развитию молочного скотоводства.
Александр Погожев ИА REGNUM
Генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» в станице Суворовской