Жителей Севастополя зима не часто радует снегопадами, а дожди в феврале здесь — обыденность. Но даже в серую и промозглую зимнюю погоду Балаклавская бухта остаётся завораживающе красивой. Своими впечатлениями с читателем делится фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта

Александр Полегенько ИА REGNUM Генуэзская крепость Чембало в Балаклаве

Александр Полегенько ИА REGNUM Генуэзская крепость Чембало в Балаклаве

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта в феврале

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта в феврале

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта в феврале

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта в феврале

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта в феврале

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта в феврале

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта в феврале

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта в феврале

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклавская бухта в феврале

Александр Полегенько ИА REGNUM Медузы в Балаклаве

Александр Полегенько ИА REGNUM Медузы в Балаклаве

Александр Полегенько ИА REGNUM Медузы в Балаклаве

Александр Полегенько ИА REGNUM Медузы в Балаклаве

Александр Полегенько ИА REGNUM Медузы в Балаклаве

Александр Полегенько ИА REGNUM Медузы в Балаклаве

Александр Полегенько ИА REGNUM Медузы в Балаклаве