В Ставропольском государственном аграрном университете с авторской лекцией на английском языке выступила профессор Национального автономного университета Мексики Ана Бургес.

Александр Погожев ИА REGNUM Ана Бургес, профессор Национального автономного университета Мексики

Доктор наук приехала для изучения особенностей ведения сельского хозяйства на Ставрополье. Полученный опыт Ана собирается включить в большой исследовательский проект, в котором уже систематизированы данные из Китая, Индии и других стран.

Александр Погожев ИА REGNUM Ана Бургес и Анна Иволга, и.о. декана факультета социально-культурного сервиса и туризма, кандидат экономических наук СтГАУ

Александр Погожев ИА REGNUM Лимон, сорт «Ударник», в зимнем саду СтГАУ

Александр Погожев ИА REGNUM Апельсин в зимнем саду СтГАУ

Александр Погожев ИА REGNUM Ана Бургес, профессор Национального автономного университета Мексики, общается со студентами

За время пребывания на Ставрополье доктор наук совместно с учеными аграрного университета проанализирует разные экономические подходы в странах с большими территориями, засушливыми районами и рискованным земледелием. Вся эта работа нацелена на выработку единой концепции развития сельского хозяйства. Основная цель — разработать систему, при которой не будет ущерба экологии.

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский государственный аграрный университет

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский государственный аграрный университет

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский государственный аграрный университет

Ана рассказала, что в Мексике сейчас наблюдается отток населения с сельских территорий. В основном люди уезжают либо в Латинскую Америку, либо в Соединенные Штаты Америки. Это связано с недостаточным социальным обеспечением, отсутствием школ и интернета в маленьких поселениях, отсутствием медицинской помощи на местах.

Александр Погожев ИА REGNUM Ана Бургес читает лекцию

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ на лекции

Александр Погожев ИА REGNUM Анна Иволга, и.о. декана факультета социально-культурного сервиса и туризма, кандидат экономических наук СтГАУ

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ на лекции

Александр Погожев ИА REGNUM Ана Бургес, профессор Национального автономного университета Мексики

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ на лекции

В Мексике растет огромное разнообразие кактусов, их выращивают на плантациях и изготавливают разные блюда и напитки.

В сельской местности развит туризм. Людей привозят на автобусах, чтобы показать удивительной красоты ландшафт, местные традиции, культуру и познакомить с населением на сельских территориях.

Частные фермеры организуют свои кооперативы. Маленькие поселения в основном выращивают урожай для себя, продают лишь излишки. Но самая лучшая земля достается крупным корпорациям. Они же пользуются большими привилегиями, нежели частный хозяйственник.

Александр Погожев ИА REGNUM Преподаватель общается с лектором

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ на лекции

Александр Погожев ИА REGNUM Студентка СтГАУ на лекции

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ на лекции

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский государственный аграрный университет

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ

Для того, чтобы найти решения, как вернуть человека на село, Ана приехала в Ставропольский край. Место выбрано не случайно. Профессора заинтересовали труды ставропольского ученого — и.о. декана факультета социально-культурного сервиса и туризма, кандидата экономических наук СтГАУ Анны Иволги. Коллеги связались, нашли общие интересы в научной сфере, подали заявку на грант в исследовательский центр при Национальном университете Мексики, и центр выделил средства на исследования.

Александр Погожев ИА REGNUM Ана Бургес, профессор Национального автономного университета Мексики, общается со студентами

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский государственный аграрный университет

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский государственный аграрный университет

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский государственный аграрный университет

Также Ану привлек потенциал учебного заведения. В Ставропольском аграрном университете обучаются свыше 13,5 тысячи студентов на одиннадцати факультетах. Число преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 90,1% — это самый высокий показатель в системе аграрного образования России.

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский государственный аграрный университет