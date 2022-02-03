Первая в Крыму «Фабрика процессов» открылась в Симферополе 3 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

«Фабрика процессов» разместилась на базе одного из крупнейших крымских предприятий по хлебопечению. Это уникальная производственная площадка, где смогут проходить обучение сотрудники предприятий — участников национального проекта «Производительность труда», других крупных предприятий региона, представители региональных органов исполнительной власти.

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико

«Сегодня очень важный для Крыма день: мы впервые запустили «Фабрику процессов». Это уникальная площадка, на которой будут обучаться сотрудники предприятий — участников национального проекта «Производительность труда» и других крупных предприятий республики, а также представители региональных органов исполнительной власти», — отметила заместитель председателя совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Как уточнили в пресс-службе министерства экономического развития Республики Крым, обучение планируется вести по двум программам: «Внедрение инструментов бережливого производства на предприятии» и «Повышение эффективности офисных процессов». Участники программы смогут изучить инструменты бережливого производства и применить знания в ходе деловой игры, имитирующей производственный и офисный процессы. Каждый участник получит возможность оценить выгоды внедрения на предприятии инструментов бережливого производства для получения существенного экономического эффекта с минимальными денежными вложениями.

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполнение круассанов сгущенкой. Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполнение круассанов сгущенкой. Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

«Если в предыдущие годы обучение проводил Федеральный центр компетенций, то сейчас обучать персонал будут наши, крымские тренеры. Они прошли сертификацию, получили подтверждение своих знаний, и теперь мы можем с гордостью сказать, что Крым будет сам проводить обучение сотрудников предприятий в рамках нацпроекта», — прокомментировала Ирина Кивико.

«В этом году у нас «скромные планы». Через «Фабрику процессов» должны пройти 27 коллективов, и для этого создана прекрасная база, на которой можно будет полученные теоретические знания закрепить на практике», — добавил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб»

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год, а также прирост производительности труда, который должен составлять более 20%. Срок реализации программы — до 2024 года. Программа может быть внедрена на предприятиях с выручкой от 400 миллионов в год. Сегодня, уточнила вице-премьер Крыма, в реализации нацпроекта «Производительность труда» участвуют уже 27 крымских предприятий, а до 2024 года число участников планируется увеличить до 40.

Александр Полегенько ИА REGNUM Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико