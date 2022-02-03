В Ставрополе с февраля 2022 года начались профилактические рейды по соблюдению тишины после десяти часов вечера. Мероприятие проводится силами сотрудников ГИБДД при содействии администрации города.

Александр Погожев ИА REGNUM Панель в автомобиле. Операция «Тишина», г. Ставрополь

С наступлением 22:00 в первые часы рейда сотрудниками было выявлено два правонарушения водителями в разных концах города. Правоохранители составили на нарушителей тишины протоколы, размер штрафа водители узнают после всех процессуальных норм.

Александр Погожев ИА REGNUM Парковка, на которой любит собираться молодежь. Р-н Российский, г. Ставрополь. Операция «Тишина»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС беседуют с нарушителем тишины. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС беседуют с нарушителем тишины. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС приглашают нарушителя присесть в автомобиль для составления протокола. Р-н Перспективный, г. Ставрополь. Операция «Тишина»

Как правило, нарушители не соглашаются ставить подпись в протоколе и стараются до последнего избежать наказания, требуя доказательств. Даже после просмотра видеозаписи, где видно автомобиль любителя громкой музыки с аудиоподтверждением, водители отказываются признавать вину.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС готовит протокол для заполнения. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС составляет протокол на нарушителя тишины. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС составляет протокол на нарушителя тишины. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Музыкальный видеоклип на экране, расположенном на панели автомобиля. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Для того, чтобы выявить правонарушителя, экипажи колесят по городу и отлавливают шумные автомобили, мешающие спящим людям. Часто на горячую линию приходят тревожные сообщения о том, что шумная компания громко слушает музыку из машины во дворе спального района. Но экипаж не может выписать протокол всем участникам, нарушающим тишину, только водителю. Чтобы успокоить остальных правонарушителей, приезжает патрульно-постовая служба.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС составляет протокол на нарушителя тишины. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС. Операция «Тишина», г. Ставрополь

С начала 2022 года это уже третий этап в борьбе за соблюдение правопорядка на дорогах. В январе, в разгар праздников, сотрудники ГИБДД следили за тем, чтобы водители не управляли транспортом в нетрезвом состоянии.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС поймали нарушителя. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС получает информации о нарушении от другого экипажа. Операция «Тишина», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС. Операция «Тишина», г. Ставрополь

После переключились на пешеходов, которые провоцируют аварийные ситуации и переходят дорогу в неположенном месте. Сейчас идет борьба с бунтарями, которые мешают людям отдыхать после тяжелого рабочего дня.