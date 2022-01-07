«Тяжёлая игра»: СКА разгромил «Торпедо» со счётом 3:0 — фоторепортаж
Петербургский СКА одержал уверенную победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в «Ледовом дворце» завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.
Хозяева льда открыли счёт на 23-й минуте, шайбу в ворота «Торпедо» забросил Михаил Воробьёв. Также отличились Лео Комаров на 25-й минуте и Андрей Кузьменко на 43-й.
«Тяжелая игра, сложно было нам в этой поездке, много травмированных, много болеют, некоторые уехали с этого выезда. 8−9 человек сегодня играть не должны были. Но я благодарен им, что они вышли, показали характер, несмотря на счет, бились. Могу только гордиться ими, что старались в такой непростой игре», — рассказал по итогу встречи главный тренер ХК «Торпедо» Дэвид Немировски.
Для СКА это вторая победа подряд под руководствомРомана Ротенберга, который сменил на посту главного тренера Валерия Брагина 4 января.
СКА — «Торпедо» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 Воробьев (Лехтонен, Гусев), 22:55
2:0 Комаров (Бурдасов), 24:16
3:0 Кузьменко (Бурдасов, Комаров), 42:54 ГБ
Статистика матча:
Броски: 63−44
Броски в створ: 41−24
Вбрасывания: 31−20
Блокированные броски: 9−11
Силовые приемы: 15−14
Время в атаке: 10:29−08:34
Штраф: 6−7
Вратари: Юханссон — Кочетков
Главные судьи: 4. Одиньш Эдуард, 40. Хрибик Ян
Линейные судьи: 61. Лазарев Глеб, 53. Новиков Никита