Рождественский крестный ход в Севастополе — фоторепортаж
7 января 2022
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Православные верующие по всей России празднуют праздник Рождества Христова. Традиционный Рождественский крестный ход прошёл и в Севастополе.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прихожане в Покровском соборе Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прихожане в Покровском соборе Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к крестному ходу у Покровского собора
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к крестному ходу
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к крестному ходу
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к крестному ходу
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к крестному ходу
Для проведения праздничных мероприятий центр города был временно перекрыт.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Центр города во время проведения крестного хода был перекрыт
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
После завершения литургии в Покровском соборе прихожане колонной прошли по Большой Морской улице к площади Нахимова. По окончании крестного хода на площади был отслужен молебен.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
В мероприятии приняли участие сотни жителей Севастополя, представители духовенства и казачества.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Молебен на площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Молебен на площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Молебен на площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прихожане во время молебна
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание крестного хода