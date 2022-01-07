Православные верующие по всей России празднуют праздник Рождества Христова. Традиционный Рождественский крестный ход прошёл и в Севастополе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прихожане в Покровском соборе Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Прихожане в Покровском соборе Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к крестному ходу у Покровского собора

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к крестному ходу

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к крестному ходу

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к крестному ходу

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к крестному ходу

Для проведения праздничных мероприятий центр города был временно перекрыт.

Александр Полегенько ИА REGNUM Центр города во время проведения крестного хода был перекрыт

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова

После завершения литургии в Покровском соборе прихожане колонной прошли по Большой Морской улице к площади Нахимова. По окончании крестного хода на площади был отслужен молебен.

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова

В мероприятии приняли участие сотни жителей Севастополя, представители духовенства и казачества.

Александр Полегенько ИА REGNUM Молебен на площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Молебен на площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Молебен на площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Прихожане во время молебна

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание крестного хода