В дни новогодних каникул москвичи и гости столицы выбрали для отдыха культурные площадки и городские парки.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на дворец. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на дворец. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русалкины ворота. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон Миловида. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снеговик на танцевальной площадке. Музей-заповедник Царицино. Москва

В Москве открыто более 150 катков, в парках оборудованы десятки лыжных трасс, работают пункты проката спортивного инвентаря. В городских парках в выходные дни было достаточно многолюдно, жители города катались на лыжах и тюбингах, занимались спортом и скандинавской ходьбой или просто гуляли.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Утки ждут еды, а дети катаются с горок. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Причал с фигурами сирен. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катание на тюбинге в парке. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катание на лыжах. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беседка «Храм Цереры». Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон Миловида. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оранжерея. Музей-заповедник Царицино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-заповедник Царицино. Москва

Кроме того, столичные парки подготовили праздничную программу, с творческими мастер-классами, выставками и концертами.