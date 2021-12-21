До Нового года остаются считаные дни, в преддверии этого всеми любимого праздника московские пожарные из Пожарно-спасательного центра (ГКУ «ПСЦ») рассказали о том, как встретить торжество, чтобы потом не было мучительно больно за последствия. Напомнили основные правила безопасного обращения с пиротехническими изделиями и новогодними украшениями, которые могут привести к пожару. А также показали, к каким последствиям приводит беспечность.

Василий Иванов ИА REGNUM В преддверии Нового года московские пожарные провели пресс-конференцию

Василий Иванов ИА REGNUM Противопожарные учения в преддверии Нового года

Василий Иванов ИА REGNUM Нарукавная нашивка московских пожарных

Предновогодняя сутолока, а потом и магия самого празднества — с ёлкой, посланием президента, боем курантов и хлопками шампанского — настраивают многих на излишне беззаботный лад. В связи с чем заместитель департамента ГОЧСиПБ города Москвы Андрей Иванов напомнил, что порядка 70% пожаров в жилом секторе происходят по вине бракованных гирлянд, декоративных свечей и неисправной электропроводки, в которую при низких температурах граждане включают обогревательные приборы.

Василий Иванов ИА REGNUM Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Также Иванов рассказал, что в праздничные дни в Москве ежесуточно будут дежурить белее 1200 спасателей и 320 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе 3 воздушных судна экстренной авиации и 24 катера спасателей на воде. Но несмотря на принимаемые меры призвал внимательно относится к таким привычным праздничным атрибутам, как новогодняя ёлка с гирляндой, фейерверк и декоративные свечи, которые при неправильном обращении могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Василий Иванов ИА REGNUM Пожарный расчет готов к работе

Василий Иванов ИА REGNUM На противопожарных учениях

Василий Иванов ИА REGNUM Проверка снаряжения

Василий Иванов ИА REGNUM Пожарный расчет готов к работе

Василий Иванов ИА REGNUM Пожарный расчет готов к работе

Безусловным хитом новогодних празднеств являются фейерверки, и также из года в год повторяются одни и те же ошибки. Московские пожарные рекомендуют при выборе пиротехнических изделий отдавать предпочтение сертифицированной продукции, учитывать сроки изготовления, долговечность изделия и строго соблюдать инструкции по их использованию.

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Голубых, начальник аварийно-спасательной службы ГКУ ПСЦ

В частности, из-за преждевременного срабатывания нельзя наклоняться над пиротехническим изделием. Несоблюдение недобросовестными производителями стандартов качества, а гражданами — техники безопасности из года в год приводят к значительному количеству смертей.

Василий Иванов ИА REGNUM Пожар пиротехнического происхождения

Василий Иванов ИА REGNUM Пожар пиротехнического происхождения

Василий Иванов ИА REGNUM Пожар пиротехнического происхождения

Василий Иванов ИА REGNUM Огнетушитель спас ситуацию

Василий Иванов ИА REGNUM Имитация пожара на одном из балконов

Василий Иванов ИА REGNUM Тушение пожара на условном балконе

Также не стоит забывать и о том, что в условиях плотной городской застройки попадание фейерверков и ракет на балконы очень часто приводит к пожарам. Огнеборцы просят выбирать для запуска пиротехники удаленные от жилых массивов места и напоминают, что в Москве для этих целей существуют специальные площадки.

Василий Иванов ИА REGNUM Пресса

Василий Иванов ИА REGNUM Имитация пожара внутри помещения

Василий Иванов ИА REGNUM Причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем вблизи новогодней елки

Василий Иванов ИА REGNUM Датчики зафиксировали опасную для жизни концентрацию ядовитых газов в воздухе

Василий Иванов ИА REGNUM Спасатели вошли в здание

Василий Иванов ИА REGNUM Пожарные надевают защитные капюшоны на пострадавших

Василий Иванов ИА REGNUM Пострадавшие встречают пожарных

Василий Иванов ИА REGNUM Эвакуация

Василий Иванов ИА REGNUM Эвакуация

Василий Иванов ИА REGNUM Пожарные эвакуируют людей из задымленного здания

Василий Иванов ИА REGNUM Снова на свежем воздухе

Еще одной приметой праздников является непреодолимое желание части сограждан, не дожидаясь крещенских купелей, испытать на прочность себя и лёд. Следствием подобных экспериментов становится переохлаждение. Человек, который при других условиях мог бы продержаться на воде значительно дольше, попав под лёд при минусовых температурах, замерзает насмерть в течение 20−30 минут.

Василий Иванов ИА REGNUM Водная спасательная служба

Василий Иванов ИА REGNUM Спасатели вытаскивают потерпевшего из полыньи

Василий Иванов ИА REGNUM Имитация происшествия на водоеме

Бывает и так, что люди, неверно оценивая риски, выходят на лёд, например, чтобы сократить дорогу, и попадают в полынью. В таком случае первое, что необходимо сделать, этого громкими криками постараться привлечь к себе внимание. После этого нужно широко расставив руки постараться лечь в сторону своего движения. Затем закинуть на лёд одну за одной ноги и выбраться из полыньи, откатиться подальше и покинуть место провала. В случае неудачи нужно пробовать вновь и вновь. Спасатели настаивают на том, что обязательно все получится.

Василий Иванов ИА REGNUM Спасатель Александр Ивлев

Василий Иванов ИА REGNUM Снаряжение водных спасателей

Добавим также, что на сегодняшний день ГКУ «ПСЦ» — это 40 реагирующих подразделений общей численностью более 4200 человек. Центр включает в себя 29 пожарно-спасательных, 7 аварийно-спасательных отрядов, отряд по тушению пожаров на водных объектах, отряд специальной пожарной техники, инженерной техники и отряд специальной автомобильной техники. Более 90% территорий ТиНАО находятся в зоне ответственности ГКУ «ПСЦ», где пожарные Центра ежедневно обеспечивают пожарную безопасность и проводят профилактические мероприятия.

Василий Иванов ИА REGNUM Ярослав Черногоров, начальник ГКУ «МГПСС»

С начала года работники ГКУ «ПСЦ» провели 58 627 профилактических мероприятий, а также более 76 тысяч бесед с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности и поведения в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 147 тысяч 328 человек. На информационных стендах и досках объявлений было размещено 72,5 тысячи материалов наглядной агитации по обеспечению мер пожарной безопасности, вручили около 95 тысяч памяток лично жителям города. Провели в образовательных учреждениях города 1250 открытых уроков, посвященных правилам пожарной безопасности.

Василий Иванов ИА REGNUM Противопожарные учения в преддверии Нового года