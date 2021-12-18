На Новогоднем шоу «Лаборатория чудес» каждый посетитель становится участником шоу, происходящего на сцене. Завораживающие зрителей эксперименты разработаны настоящими учеными, чередуются с ультрасовременными спецэффектами, и сцена превращается в настоящую лабораторию, где происходят удивительные чудеса. Одно из новогодних представлений расскажет зрителям, как наука помогает Деду Морозу и Снегурочке создавать настоящие новогодние чудеса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу «Лаборатория чудес»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу «Лаборатория чудес»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу «Лаборатория чудес»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу «Лаборатория чудес»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научные опыты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу «Лаборатория чудес»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители через стекло колбы

О сложных научных явлениях рассказывается простым понятным для дошкольников языком. На сцене проводятся реальные опыты без имитации. Главные элементы шоу — эффектные научные демонстрации: механические, химические, оптические и электрические опыты и номера с дронами и другими высокотехнологичными аппаратами. Особое внимание организаторы обратили на безопасность шоу для юных зрителей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу «Лаборатория чудес»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дед Мороз и Заяц

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу «Лаборатория чудес»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опыты в «Лаборатории чудес»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу «Лаборатория чудес»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители шоу «Лаборатория чудес»

Новогоднее научное шоу «Лаборатория чудес» проходит с 18 декабря по 5 января в иммерсивном пространстве «Зоодепо» Московского зоопарка. Место проведения научной елки порадует гостей удивительными мультимедийными возможностями, огромными проекционными экранами и погружением в атмосферу Научного Нового года. Зоодепо расположено в здании на Большой Грузинской улице, дом 8 c 7.