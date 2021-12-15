В Ставрополе стартовала уличная торговля ёлками. В трех районах города появилось девятнадцать торговых точек с хвойными деревьями.

Александр Погожев ИА REGNUM Лапы хвойных деревьев

Для того чтобы приступить к работе, предприниматели прошли конкурсный отбор. Помимо расходов на приобретение товара, бизнесмены изготавливают специальные каркасы для расстановки хвойных деревьев, их упаковки. Продавцы стараются украсить товар гирляндами.

Александр Погожев ИА REGNUM Продавцы расставляют витрину

Александр Погожев ИА REGNUM Подрубка основания хвойного дерева для установки в специальный каркас

Александр Погожев ИА REGNUM Продавец расставляет витрину

Александр Погожев ИА REGNUM Продавец расставляет витрину

Несмотря на то, что до Нового года еще полмесяца, люди уже закупают елки и еловые лапы. В ассортименте ели, сосны, пихты разного размера в высоту и в диаметре. Цена указывается за единицу. Как раньше — метром — уже не продают. Самые дорогие хвойные — из Дании, потому что элитные сорта. Также везут из Ульяновской, Пензенской областей и Пермского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка елки в сетку

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка елки в сетку

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка елки в сетку

Александр Погожев ИА REGNUM Приспособление для упаковки хвойных деревьев

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

«Я уже десять лет занимаюсь торговлей елками. Работа непростая, сутками на улице, надо же охранять ночью. Люди разные тоже бывают, одним дорого, уходят злые. Мне самому хочется, чтобы моя елочка была в каждом доме и радовала каждую семью. Поэтому стараюсь, чтобы цены были и доступные. Хотя и на трехметровые пушистые красавицы находится свой покупатель. Хвойные лапы предлагаем от двухсот рублей, чтобы аромат праздника по квартире распространялся», — рассказывает предприниматель.

Александр Погожев ИА REGNUM Продавец елок

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Продавец упаковывает товар

Александр Погожев ИА REGNUM Покпатель выбирает ёлку

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Александр Погожев ИА REGNUM Покупатель выбырает себе елку

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина выбирает еловую лапу

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями

Здесь же рядом бойко торгуют абхазскими мандаринами, гранатами и красной икрой. Если бы не эти атрибуты новогоднего праздничного стола, то о приближении праздника ничто больше не напоминало бы. Осень не пускает зиму, несмотря на то, что уже декабрь. На городской площади рабочие радуются, что нет осадков. Им предстояло установить главную елку более двадцати пяти метров высоту и диаметром одиннадцать метров. Рядом они поставили тридцать три елки поменьше. На украшение елок ушло более десяти тысяч шаров. Осталось подключить к электропитанию, и приготовления будут завершены.

Александр Погожев ИА REGNUM Вместе с ёлкой можно купить мандарины на праздничный стол

Александр Погожев ИА REGNUM Продавец абхазских мандарин

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля красной икрой

Александр Погожев ИА REGNUM Красная икра

В администрации уверяют, что окончательно город будет украшен к 20 декабря. А с 25 декабря Дед Мороз начнет принимать маленьких гостей в своей резиденции.