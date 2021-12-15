В Ставрополе стартовала уличная торговля ёлками. В трех районах города появилось девятнадцать торговых точек с хвойными деревьями.

Александр Погожев ИА REGNUM
Лапы хвойных деревьев

Для того чтобы приступить к работе, предприниматели прошли конкурсный отбор. Помимо расходов на приобретение товара, бизнесмены изготавливают специальные каркасы для расстановки хвойных деревьев, их упаковки. Продавцы стараются украсить товар гирляндами.

Александр Погожев ИА REGNUM
Продавцы расставляют витрину
Александр Погожев ИА REGNUM
Подрубка основания хвойного дерева для установки в специальный каркас
Александр Погожев ИА REGNUM
Продавец расставляет витрину
Александр Погожев ИА REGNUM
Продавец расставляет витрину

Несмотря на то, что до Нового года еще полмесяца, люди уже закупают елки и еловые лапы. В ассортименте ели, сосны, пихты разного размера в высоту и в диаметре. Цена указывается за единицу. Как раньше — метром — уже не продают. Самые дорогие хвойные — из Дании, потому что элитные сорта. Также везут из Ульяновской, Пензенской областей и Пермского края.

Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка елки в сетку
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка елки в сетку
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка елки в сетку
Александр Погожев ИА REGNUM
Приспособление для упаковки хвойных деревьев
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями

«Я уже десять лет занимаюсь торговлей елками. Работа непростая, сутками на улице, надо же охранять ночью. Люди разные тоже бывают, одним дорого, уходят злые. Мне самому хочется, чтобы моя елочка была в каждом доме и радовала каждую семью. Поэтому стараюсь, чтобы цены были и доступные. Хотя и на трехметровые пушистые красавицы находится свой покупатель. Хвойные лапы предлагаем от двухсот рублей, чтобы аромат праздника по квартире распространялся», — рассказывает предприниматель.

Александр Погожев ИА REGNUM
Продавец елок
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Продавец упаковывает товар
Александр Погожев ИА REGNUM
Покпатель выбирает ёлку
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев ИА REGNUM
Покупатель выбырает себе елку
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина выбирает еловую лапу
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями

Здесь же рядом бойко торгуют абхазскими мандаринами, гранатами и красной икрой. Если бы не эти атрибуты новогоднего праздничного стола, то о приближении праздника ничто больше не напоминало бы. Осень не пускает зиму, несмотря на то, что уже декабрь. На городской площади рабочие радуются, что нет осадков. Им предстояло установить главную елку более двадцати пяти метров высоту и диаметром одиннадцать метров. Рядом они поставили тридцать три елки поменьше. На украшение елок ушло более десяти тысяч шаров. Осталось подключить к электропитанию, и приготовления будут завершены.

Александр Погожев ИА REGNUM
Вместе с ёлкой можно купить мандарины на праздничный стол
Александр Погожев ИА REGNUM
Продавец абхазских мандарин
Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля красной икрой
Александр Погожев ИА REGNUM
Красная икра

В администрации уверяют, что окончательно город будет украшен к 20 декабря. А с 25 декабря Дед Мороз начнет принимать маленьких гостей в своей резиденции.

Александр Погожев ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями