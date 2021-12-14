За последние сутки в Москве выпало 20 процентов декабрьской нормы осадков. Такого снегопада в этот день не было 32 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

По мнению синоптика, обильные снегопады вызваны активным волновым атмосферным фронтом. Больше всего снега выпало в Новой Москве (Михайловское) и подмосковном Долгопрудном — 12 миллиметров, заявил специалист.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

В Москве температура может достигнуть плюсовых значений уже в четверг. Под влиянием атлантических воздушных масс столица останется до выходных, а в субботу и воскресенье показания термометров вернутся в рамки климата: днём до −3… −4 °.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве