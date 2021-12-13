К 100-летию краеведения Музей Москвы открыл выставку «Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения». Это выставочный проект об истории становления советских краеведческих музеев. Пространство выставки оформили по советским инструкциям 1930-х годов. Отделы и разделы этого музея организованы основными приемами построения краеведческих экспозиций. В многочисленных текстах и цитатах в экспозиции показан заложенный в них идеологический и социально-политический подтекст.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша выставки «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонат на выставке «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уберите чучело лисы»

На выставке представлены части отделов природы, истории и социалистического строительства, которые включают более 200 экспонатов — живопись, графику, археологические находки, предметы мебели и быта, открытки и плакаты из коллекции Музея Москвы, а также 50 чучел из собрания Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чучело медведя на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонат на выставке «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уберите чучело лисы»

С классической экспозицией краеведческого музея знакомы миллионы жителей постсоветского пространства. Чучела животных, тундра, революция — в такие шаблонные рамки можно поместить любую локальную историю и природу. Кураторы проекта призывают не только увидеть тенденции, которые берут начало в музейной экспозиционной политике 1930-х, но и задуматься о том, как иначе можно сложить «золотую триаду» краеведения — репрезентацию современного общества, природы и истории.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уберите чучело лисы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уберите чучело лисы»

Выставка проходит до 20 марта 2022 года в Музее Москвы в здании на Зубовском бульваре, 2, в первом корпусе. Кураторами выставки являются Софья Гаврилова, Алиса Савицкая, архитектор выставки Никита Гойнов, менеджер выставки Анастасия Голованова. Одновременно с открытием выставки прошла ежегодная конференция музейных специалистов историков, антропологов, кураторов, художников, архитекторов, социологов, урбанистов, искусствоведов и культурологов, чтобы обсудить роль городских и региональных музеев в контексте исторического и современного развития городов. Напомним, что в декабре 1921 года в Москве проходила Конференция научных обществ по изучению местного края, закрепившая в музейном и административном лексиконе слово «краеведение».