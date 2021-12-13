В Московском регионе 13 декабря облачно, снег и гололедица. Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности. Ветер южный, его скорость к вечеру поднимется до 2−3 метров в секунду с порывами до 6 метров в секунду. Температура весь день минус 3 градуса по Цельсию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Снегопад к вечеру усилится, высота снежного покрова местами может достигнуть 15 сантиметров. Влажность воздуха поднимется до 94%, а атмосферное давление к вечеру опустится до 755 мм рт. ст.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

Предупреждение синоптиков о гололедице на дорогах действует до вторника, 14 декабря. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.