Снег, иней и гололед — фоторепортаж из Московского региона
13 декабря 2021
/
Время чтения 1 мин
В Московском регионе 13 декабря облачно, снег и гололедица. Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности. Ветер южный, его скорость к вечеру поднимется до 2−3 метров в секунду с порывами до 6 метров в секунду. Температура весь день минус 3 градуса по Цельсию.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Снегопад к вечеру усилится, высота снежного покрова местами может достигнуть 15 сантиметров. Влажность воздуха поднимется до 94%, а атмосферное давление к вечеру опустится до 755 мм рт. ст.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Предупреждение синоптиков о гололедице на дорогах действует до вторника, 14 декабря. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.